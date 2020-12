Weihnachten: Warum wird Christmas auch X-Mas genannt?

Man sieht es immer häufiger bei Grüßen zur Weihnachtszeit: Aus „Merry Christmas“ wird oft „Happy X-Mas“.

Während die Bedeutung dieser Zeile schnell erklärt ist und mit „Frohe Weihnachten“ oder „Fröhliche Weihnachten“ übersetzt werden kann, bleibt eines allerdings unklar: Warum wird „Christmas“ zu „X-Mas“? Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass hinter dem X mehr als eine simple Abkürzung steckt.

Weihnachten: Daher kommt der Begriff „X-Mas“

Mittlerweile wird auch in Deutschland mindestens genauso häufig wie „Frohe Weihnachten“ auch „Merry X-Mas“ gewünscht.

Klar ist: „X-Mas“ stellt eine verkürzte Bezeichnung für „Christmas“ dar – doch warum ausgerechnet ein X und nicht etwa ein C?

Tatsächlich geht die Bedeutung des Buchstaben X auf eine Jahrhunderte alte Geschichte und den 22. griechischen Buchstaben Chi (Χ) zurück. Er diente bereits seit der frühchristlichen Zeit als erster Buchstabe im Wort „ΧΡΙΣΤΟΣ“ (Übersetzung: Christos) als Abkürzung und Symbol für Jesus Christus.

Das ist Weihnachten:

Weihnachten ist das Fest der Geburt Christi

der eigentliche Festtag ist der 25. Dezember, die Feierlichkeiten beginnen am Abend des 24. Dezembers, dem Heiligabend

in einigen Ländern, zum Beispiel Deutschland, Österreich und der Schweiz feiert man außerdem den zweiten Weihnachtstag am 26. Dezember

Weihnachten ist mit Ostern und Pfingsten eines der drei Hauptfeste des Kirchenjahres

der 25. Dezember als kirchlicher Feiertag ist seit dem Jahr 336 in Rom belegt

Auch in alten englischen Abkürzungen wurde das X genutzt, wie zum Beispiel in Xen (für Christen), Xian (für christian) und Xianity für christianity – der Ausdruck „X'temmas“ für „Christmas“ ist in der englischen Sprache seit 1551 belegt.

Weihnachten: Kritik an dem „X-Mas“ in Deutschland

So wurde also aus klassischer, frühzeitlicher Sprache und Schreibweise das heutige „X-Mas“.

Eine Entwicklung, die dem „Verein deutscher Sprache“ (VDS) gar nicht passt. Der wählte „X-Mas“ 2008 zum „überflüssigsten und nervigsten Wort in Deutschland“ – denn es stehe hierzulande im „krassen Gegensatz“ zu allem, was man mit Weihnachten verbinde: „Gemütlichkeit, deutsche Weihnachtstraditionen, Romantik und Christlichkeit“, erklärte VDS-Vorstandsmitglied Professor Roland Duhamel damals.

Trotzdem hält sich der auf den zweiten Blick doch sehr traditionelle „X-Mas“-Begriff bis heute als Weihnachts-Floskel – in diesem Sinne „Merry X-Mas“ oder auch „Fröhliche Weihnachten“ von unserer Redaktion.