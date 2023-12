Weihnachten: Last-Minute-Geschenke nötig? Hier bekommst du sie günstig

Auch wenn Weihnachten alle Jahre wieder auf den gleichen Tag fällt, so erwischt es viele jedes Jahr auf’s Neue kalt. Was könnte man den Liebsten nur Besonderes schenken, dass gut zu Ihnen passt und sie im Zweifel noch nicht zuhause stehen haben?

Wer an Heiligabend oder den Weihnachtsfeiertagen aber nicht mit leeren Händen da stehen will, der macht sich in der Regel nochmal last-minute auf die Socken. Doch dabei solltest du auf dem Schirm haben, dass die Geschäfte an Heiligabend in diesem Jahr ohnehin nicht geöffnet haben, da der 24. Dezember auf einen Sonntag fällt. Wir haben einige Tipps für dich zusammengestellt, wie du auf den letzten Drücker doch noch an ein Last-Minute-Geschenk kommst, dass sogar noch günstiger als Präsente aus dem Netz sein könnte.

Selbstgemachtes aus der Küche

Viele läuten die Weihnachtsbäckerei klassischerweise schon Anfang Dezember ein. Doch dabei kannst du dir nicht nur bei Adventskaffee-Kränzchen eine schöne Zeit mit den gebackenen Spezialitäten machen. Kekse, Liköre und andere Weihnachtssüßigkeiten eignen sich nämlich auch als perfekte Weihnachtsgeschenke, mit denen du bei deinen Liebsten sogar noch einen Pluspunkt für die Eigenleistung einheimsen könntest.

Ganz hoch im Kurs ist dabei neben leckeren Plätzchen etwa Bruchschokolade. Dafür machst du aus mehreren geschmolzenen Schokoladentafeln eine neue Schokospezialität. Dafür backst du die Tafeln kurz bei maximal 50 Grad Celsius Umluft für etwa 10 Minuten im Backofen. Mit einem Holzstäbchen kannst du dann die geschmolzene Schokolade verquirlen und schöne Muster in die Schokomasse zeichnen. Am Ende kannst du sie nach Belieben mit Streuseln, Nusssplittern oder kleinen Bretzeln verzieren. Ist die Schokoladenmasse dann getrocknet, kannst du sie in Stücke brechen und in Tütchen verpackt an Freunde und Verwandte verteilen.

Wusstest du übrigens, dass du auch gebrannte Nüsse und Mandeln selber machen kannst? Dafür musst du zunächst 1 Päckchen Vanillezucker, 120 Gramm Zucker, 1 Teelöffel Zimt und 120 Milliliter Wasser in eine beschichtete Pfanne geben und zum Kochen bringen. Dann einfach Nüsse oder Mandeln hinzugeben und solange köcheln lassen, bis kaum noch Flüssigkeit zu sehen ist. Dabei gelegentlich umrühren. Die Masse auf einem Blech verteilen und abkühlen lassen.

Aber natürlich müssen es nicht nur weihnachtliche Süßigkeiten sein, die du deinen Liebsten unter den Baum legst. Auch Gewürzmischungen, selbstgekochtes Pesto oder selbstgemachte Pflegeprodukte wie Cremes oder Deo sind alle Jahre wieder bei den Last-Minute-Geschenken hoch im Kurs.

Gutscheine, Tickets und Patenschaften

Bei wem die Zeit in diesem Jahr nicht mehr reicht, um etwas selber zu backen oder last-minute im Geschäft zu shoppen, der könnte auch am Laptop kreativ werden. Denn auch wenn die Zeit für große Online-Bestellungen schon lange abgelaufen ist und diese erst nach Weihnachten bei den Liebsten eintrudeln würden, könntest du online dennoch Glück haben.

So könntest du etwa einen individuellen Gutschein anfertigen. Diese lassen sich auch ganz einfach im Netz dank weihnachtlicher Vorlagen erstellen, selbst wenn sich deine kreativen Fähigkeiten eher in Grenzen halten. Damit kannst du Freunden und Familie etwa schöne Zeitgeschenke für einen gemeinsamen Kinoabend oder ein Abendessen machen. Doch auch um Tickets für richtige Events wie Konzerte oder sonstige Veranstaltungen zu schenken, brauchst du heutzutage nur einen Drucker. Denn Eintrittskarten müssen nicht immer per Post angefordert werden, sondern können mittlerweile auch ganz einfach zuhause ausgedruckt und in einen schönen Umschlag gepackt werden. Gleiches gilt im Übrigen für Abos, so etwa für Kochboxen, Pakete voller Schminke, Schmuck oder ein schönes Magazin.

Wer last-minute eher Wohltätiges im Sinn hat, für den eignet sich vielleicht eine Patenschaft oder Spende an einen gemeinnützigen Verein als Präsent. Den Beleg dafür liefert dir der heimische Drucker binnen Sekunden – und du machst deinen Liebsten ein Weihnachtsgeschenk, dass sie unter Umständen mehr berühren dürfte, als ein materielles.