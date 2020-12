„Weihnachten im Schuhkarton“: Das steckt hinter der Spenden-Aktion

Wenn man an Weihnachten denkt, denken viele nicht nur an Tannenbäume und Lebkuchen – sondern auch an benachteiligte Kinder, die Weihnachten nicht so feiern können, wie wir es hierzulande kennen.

Deshalb gibt es seit fast 30 Jahren die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ – um bedürftigen Kindern mit einem selbstgepacktem Karton eine Freude zu machen.

Weihnachten im Schuhkarton: Das steckt hinter der Aktion

Durch „Weihnachten im Schuhkarton“ sollen benachteiligte oder in Armut lebende Kinder die Freude haben, an Heiligabend ein Weihnachtsgeschenk auspacken zu dürfen und Süßigkeiten und Spielzeug zu bekommen.

Bereits seit 1993 gibt es die Spenden-Aktion, die weltweit unter dem Namen „Operation Christmas Child“ (Operation Christkind) stattfindet Seitdem wurden bereits über 178 Millionen Kinder in über 150 Ländern zu Weihnachten überrascht – doch welche Organisation bewältigt diesen gewaltigen Aufwand?

Das ist „Weihnachten im Schuhkarton“:

die Aktion gibt es seit 1993

Träger-Verein ist „Samaritan's Purse“ bzw. Die barmherzigen Samariter

Päckchen aus dem deutschsprachigen Raum gehen an Kinder in Weißrussland, Litauen, Lettland, Montenegro, Polen, Nordmazedonien, Moldau, Rumänien, Bulgarien, Slowakei und Kroatien

2019 wurden über 10,6 Millionen Kartons weltweit gepackt, davon rund 330.000 in Deutschland

die Aktion trägt das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI)

Der gemeinnützige Verein „Samaritan's Purse“(übersetzt: Samariters Geldbeutel, hier: die barmherzigen Samariter, früher: Geschenke der Hoffnung) hat laut der offiziellen Website den Satzungszweck, den christlichen Glauben zu fördern und Menschen zu unterstützen, die auf die Hilfe anderer angewiesen sind.

Die international tätige, christliche Hilfsorganisation steht allerdings auch wegen verschiedener Aspekte in der Kritik.

Weihnachten im Schuhkarton: Propaganda-Vorwürfe und Warnungen durch katholische Bistümer

Vor allem die katholische Kirche in Deutschland macht dem evanglisch-fundamentalistisch geprägten Verein einen Vorwurf: „Weihnachten im Schuhkarton“ verbinde die Geste des Schenkens mit aggressiver Missionierung.

Ein Mädchen aus Rumänien mit ihrem gepackten Karton. Foto: Samaritan's Purse / David Vogt

So veröffentlichte das Bistum Münster 2018 eine Empfehlung an alle kirchlichen Einrichtungen, sich nicht an „Weihnachten im Schuhkarton“ zu beteiligen. „Darin sind wir uns in allen Diözesen Deutschlands einig“, heißt es laut „Kirche und Leben“. Die Kartons würden auch in Ländern verteilt, in denen Angehörige nicht-christlicher Religionen leben – es komme so immer wieder zu Konflikten, da die Pakete-Verteiler versuchen würden, die Menschen zu missionieren.

„Das Bistum Münster lehnt Missionierungs-Praktiken ab, bei denen Geschenke für bedürftige Kinder als 'Türöffner' und Werbemittel für Missionsaktivitäten eingesetzt werden“, so die Mitteilung. Auch das Bistum Trier und Rottenburg-Stuttgarten haben laut „Nordbayern“ dieses Jahr aus dem selben Grund vor der Spenden-Aktion gewarnt.

Der deutsche Sprecher von „Samaritan's Purse“, Tobias-Benjamin Ottmar sieht die Vorwürfe entspannt: „Der gelebte Glaube ist bunt“, sagte er gegenüber „Nordbayern“. Die Übergabe der Pakete finde in der Regeln innerhalb eines weihnachtlichen Rahmenprogramms statt – „mit den Geschenken spiegeln wir die vorbehaltlose Liebe Gottes zu den beschenkten Kindern.“

„Weihnachten im Schuhkarton“ sorgt für strahlende Kinderaugen – doch die Aktion ist nicht frei von Kritik. Foto: Samaritan's Purse / David Vogt

Auch auf der Website des Vereins heißt es: „Es gehört zum ureigensten Auftrag der Kirche, auf einladende Weise vom Glauben zu reden. Eine Weihnachtsfeier, in der man die Geburt von Jesus Christus und seine Bedeutung für jeden einzelnen Menschen ausklammern würde, wäre keine Weihnachtsfeier.“