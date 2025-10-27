Noch nicht alle Weihnachtsgeschenke zusammen? Warum du nicht zu lange warten solltest

Einkaufstrubel in Deutschland: Die umsatzstärksten Tage des Weihnachtsgeschäfts 2025 stehen fest! Laut der Christmas Shopper Sentiment Survey von Sensormatic Solutions sind es die vier Adventssamstage sowie der Samstag nach dem Black Friday. Ganz oben auf der Liste: Der letzte Adventssamstag am 20. Dezember.

Wie „lebensmittelpraxis.de“ berichtet, kommt hinter diesem Mega-Einkaufstag der 29. November, der Samstag direkt nach dem Black Friday. Dieser hat sich inzwischen als fester Aktionstag etabliert. Dicht folgen der zweite (13. Dezember) und erste Adventssamstag (6. Dezember). Interessant: Selbst der Samstag nach Weihnachten (27. Dezember) gehört zu den umsatzstärksten Tagen.

Schnäppchenjagd prägt das Weihnachtsgeschenke-Geschäft

Die Prognosen basieren auf ShopperTrak Analytics, einem Tool, das global etwa 40 Milliarden Kundenbesuche jährlich analysiert. Schnäppchen sind 2025 für deutsche Verbraucher das Hauptthema. Laut der Studie wollen die Befragten im Weihnachtsgeschäft 60 Prozent mehr Zeit darauf verwenden, nach Rabatten und Aktionen zu suchen.

+++Teuer-Wahnsinn vor Weihnachten bei Edeka & Co.: Kunden zahlen drauf+++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Rund ein Drittel der Käufer gibt an, dass Sonderangebote entscheidend für ihre Kaufentscheidung sind. Laut „lebensmittelpraxis.de“ erklärt Andy Sumpter von Sensormatic Solutions zwei gegensätzliche Tendenzen: „Die einen starten früh mit dem Geschenkekauf, um ausreichend Zeit für die Schnäppchenjagd zu haben und die Ausgaben auf mehrere Gehaltszahlungen zu verteilen. Die anderen kaufen erst in letzter Minute ein und spekulieren bewusst auf letzte Preissenkungen.“

Mehr Themen für dich:

Der Studie zufolge planen über 66 Prozent der Deutschen, ihre Weihnachtseinkäufe bereits Anfang Dezember zu starten. Besonders engagiert zeigen sich Millennials und die Generation Z: 77 Prozent bzw. 76 Prozent dieser Altersgruppen folgen dem Vorsatz, frühzeitig Weihnachtsgeschenke zu besorgen und die besten Deals zu ergattern.