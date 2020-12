Weihnachten: Frau will ihren Weihnachtsbaum schmücken – dann stockt ihr der Atem

Mit dieser besonderen „Dekoration“ hat die Frau in ihrem Weihnachtsbaum nicht gerechnet.

Rachael Leah Jackson war grade dabei ihren Baum für Weihnachten zu schmücken, als sie eine erschreckende Entdeckung im Baum machte. Die dreifache Mutter war einfach nur schockiert. Was war so ungewöhnlich an dem Baum?

Weihnachten: Frau will ihren Weihnachtsbaum schmücken

Es ist mehr als 20 Jahre her, dass Rachael als 19-Jährige nach Australien auswanderte. Ursprünglich lebte sie in Großbritannien. Doch an manche Dinge in der neuen Heimat hat sie sich auch nach der langen Zeit noch nicht gewöhnt.

Das musste sie auf nervenaufreibende Weise feststellen, als sie vor wenigen Tagen etwas ungewöhnliches in ihrem Weihnachtsbaum entdeckte.

Die Frau wohnt seit Jahren mit ihren Kindern in Sydney. (Symbolbild) Foto: imago images / agefotostock

Es war Grün, hatte zwei Augen und krümmte sich mit seinem Körper durch die Äste des Baums. Ein Schlange!

Doch das war offenbar nicht das erste Mal für die dreifache Mutter. Bereits Tage zuvor hatte es sich eines der Reptilien unter ihrer Couch gemütlich gemacht.

Weihnachten: Ungewöhnliche Dekoration im Baum

„Es gibt überall in Sydney Schlangen. Wir sind von Nationalparks umgeben“, erzählte sie.

Wie der „Liverpoolecho“ berichtet war diese Begegnung jedoch auch für Rachael etwas ungewöhnlich. Zum Glück handelte es sich bei diesem Exemplar um eine ungiftige grüne Baumschlange, die offenbar nur Gefallen an dem Weihnachtsbaum fand.

Sie habe gleich die Wildtier-Rettung gerufen, berichtete die Mutter. „Ich stand 40 Minuten vor dem Baum und habe die Schlange beobachtet. Denn wenn sie einmal entkommen, wirst du sie nicht los.“, erklärte Rachael. Nebenbei hat sie die Schlange im Weihnachtsbaum gefilmt.

Auch eine Nachbarin hatte sie um Hilfe gebeten, doch die rannte einfach davon als sie die Schlange sah. (mia)