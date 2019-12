Weihnachten: Frau sagt „Weihnachtsmann“ und kassiert Shitstorm

Eine Mutter aus Plymouth (England) hat ihrem Sohn eine Geschichte über Weihnachten vorgelesen – und hat für ihre Wortwahl herbe Kritik einstecken müssen.

Als sie die Geschichte später auf Facebook diskutierte, nutzte sie dabei den Begriff „Father Christmas“ – und das schlug einigen sauer auf. Der Weihnachtsmann sei heute schließlich geschlechtsneutral. Das berichtete die „Metro“.

Weihnachten: Welches Geschlecht hat der Weihnachtsmann

Zuvor hatte die Mutter ihrem Sohn den britischen Weihnachtsklassiker „Father Christmas“ von Raymond Briggs (zu Deutsch: „O je, du fröhliche“) vorgelesen.

Weihnachten: Raymond Briggs (85) schrieb und illustrierte das Kinderbuch „Father Christmas“ im Jahr 1973. Foto: imago images / Landmark Media

Die Mutter habe sich bei ihrer Wortwahl nichts gedacht, schließlich ist „Vater Weihnacht“ auch der Titel der Geschichte. Sie räumte ein: „Ich habe ein kleines Kind und ich will ihn nicht dazu erziehen, 'Weihnachtsmann' zu sagen, wenn sich dadurch jemand verletzt fühlt“, sagte sie der „Metro“.

Der Weihnachtsmann löst Diskussion aus

Was ist denn jetzt aber korrekt? In den sozialen Netzwerken wird fleißig darüber diskutiert. „Den Weihnachtsmann gibt es nicht. Zu wünschen, er sei weiblich oder geschlechtsneutral ist also genau so dämlich wie darauf zu beharren, er sei männlich“, schreibt ein Twitter-Nutzer.

Eine andere schreibt: „Ich bin ja für Geschlechtergleichheit, aber die Idee, den Weihnachtsmann genderneutral oder weiblich zu machen ist lächerlich. Die Geschichte kann man nicht verändern. St. Nikolaus war nun mal ein Mann!“

Nach Angaben der „Metro“ habe sich bisher kein LGBTQ-Verband zu dem Thema geäußert.

Menschen lieben Weihnachtstraditionen

In Großbritannien und den USA wünschten sich im Jahr 2018 übrigens rund 17 Prozent einen genderneutralen Weihnachtsmann. 72 Prozent wollten den männlichen „Santa Claus“ behalten, 11 Prozent können sich eine „Weihnachtsfrau“ vorstellen. Das ergab eine Umfrage von graphicsprings.com.

Das Grafikdesign-Unternehmen fand außerdem heraus, dass die meisten den Weihnachtsmann so beibehalten wollen, wie er ist: mit rotem Mantel und weißem Rauschebart. 21 Prozent wollen ihn allerdings auf Diät setzen – vielleicht, weil sie selbst gern die zusätzlichen Weihnachtspfunde loswerden wollen. (vh)