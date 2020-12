Weihnachten und die neuen Corona-Regeln: Das musst du jetzt wissen

In gewisser Weise droht Einsamkeit in 2020 wohl fast jedem, besonders in der zweiten Lockdown-Isolation. Social Distancing kann für manchen eine psychologische Herausforderung darstellen. Hier die hilfreichsten Tipps gegen Einsamkeit:

Weihnachten steht vor der Tür – und rund eine Woche vor dem Fest beginnt wegen hoher Infektions- und Todeszahlen ein harter Lockdown bis zum 10. Januar 2021.

Doch wie wird Weihnachten mit den neuen Corona-Regeln aussehen? Wir haben zusammengefasst, welche Regelungen über die Feiertage bestehen oder gelockert werden.

Weihnachten und die neuen Corona-Regeln: Lockerungen über die Feiertage

Vor allem der Einzelhandel muss im Lockdown fast komplett seine Türen schließen. Am 24. Dezember also schnell noch auf den letzten Drücker in der Stadt Geschenke kaufen? In diesem Jahr unmöglich. Lebensmittelhändler und Drogerien dagegen bleiben offen – die Zutaten fürs Weihnachtsessen kann man also nach wie vor problemlos besorgen.

Lockdown zum Jahresende: Wie wird Weihnachten mit den neuen Corona-Regeln aussehen? (Symbolbild) Foto: imago images / Future Image

Um die steigenden Infektionszahlen wieder abzusenken, ist aber vor allem die Kontaktbeschränkung elementar. Grundsätzlich gilt während des gesamten Lockdowns die Regel, dass nur Treffen von maximal fünf Verwandten, Freunde oder Bekannte aus höchstens zwei Haushalten privat treffen dürfen. Vom 24. bis 26. Dezember werden diese Regelungen jedoch leicht gelockert, um eine Feier im Familienkreis zu ermöglichen.

SO darf deine Gästeliste an Weihnachten aussehen

An den Festtagen darf man bis zu vier zusätzliche Personen treffen, die nicht zum eigenen Haushalt, aber zum engsten Familienkreis gehören. Kinder bis 14 Jahre sind dabei ausgeschlossen. Eine Familien-Weihnachtsfeier dürfte demnach zum Beispiel so aussehen:

Mutter und Vater, drei Kinder (fünf Personen, ein Haushalt)

Oma und Opa (zwei Personen, ein Haushalt)

Tante und Onkel (zwei Personen, ein Haushalt), inkl. deren Kinder, die 14 Jahre oder jünger sind.

Weihnachten im „engsten Familienkreis“ soll auch in Lockdown-Zeiten ermöglicht werden. (Symbolbild) Foto: imago images / MiS

Zu dem erlaubten „engsten Familienkreis“ gehören Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft sowie Verwandte in gerader Linie, Geschwister, Geschwisterkinder und deren jeweilige Haushaltsangehörige.

Keine Kontrollen in privaten Haushalten

Vor Kontrollen privater Weihnachtsfeiern muss man sich deshalb allerdings nicht fürchten. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) teilte mit, dass man Kontrollen im öffentlichen Raum durchführen werde, aber es werde „keine Stichproben unter Weihnachtsbäumen“ geben. Heißt: privat bleibt privat.

Je nach Infektionsgeschehen können die einzelnen Bundesländer diese Regelung anpassen beziehungsweise verschärfen. (at, mit dpa)