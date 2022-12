Weihnachten 2022: Ganz dumme Idee! Dieser grobe Fehler könnte dich 100.000 Euro kosten!

So lange dauert es gar nicht mehr bis Weihnachten 2022. Die Vorfreude auf Heiligabend ist bekanntlich am schönsten. Darum stimmen sich viele in den Dezembertagen bereits mit Glühwein, Weihnachtsmusik und Kekse Backen auf den Feiertag ein.

Und besonders wichtig ist natürlich, den richtigen Weihnachtsbaum zu finden und hübsch zu schmücken. Doch Vorsicht! Weihnachten 2022 solltest du deiner Kreativität besser nicht allzu viel Freiraum lassen. Denn das könnte in einer saftigen Geldstrafe enden.

Weihnachten 2022: Weihnachtsbaum fällen kann teuer werden

Schon in wenigen Tagen ist es so weit: Das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Kaufst du deinen Weihnachtsbaum oder schlägst du ihn lieber selber? Viele Menschen frönen immer noch der alten Tradition, gemeinsam mit der Familie rauszuziehen und sich den perfekten Baum auszusuchen. Dann wird die Säge ausgepackt. Für viele Familien ist das ein tolles Erlebnis.

Allerdings solltest du dich gut informieren, bevor du die Säge einpackst. Denn einfach so in den Wald spazieren und sich die Tanne selber schlagen, ist nicht drin. Darauf steht sogar eine Strafe. Je nach Bundesland kann das ordentlich ins Portemonnaie gehen, wie es im Bußgeldkatalog steht.

Besonders teuer wird es in Mecklenburg-Vorpommern. Dort musst du für die illegale Fällung eines Baumes in einem Naturschutzgebiet oder geschütztem Wald 50 bis 5.000 Euro zahlen. Ab mehreren Bäumen wird daraus sogar ein richtiges Vermögen. Bis zu 100.000 Euro musst du dann blechen.

Illegal Weihnachtsbaumschlagen wird nicht nur teuer

Allerdings droht dir nicht nur eine Geldstrafe, sondern auch eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Diebstahl. Laut des Paragrafen 242 des Strafgesetzbuches (StGB) wird das mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren geahndet. Das dürfte allerdings eine absolute Ausnahme sein. Wenn du die illegal selbstgeschlagenen Bäume dann aber auch noch verkaufen willst, wird eine Freiheitsstrafe umso wahrscheinlicher.

Auch den Baum in deinem eigenen Garten oder mit Erlaubnis des Besitzers auf einem anderen Privatgrundstück zu fällen, solltest du mit dem jeweils zuständigen Ordnungsamt abklären. Ohne Erlaubnis ist das ebenfalls je nach Art des Baumes untersagt.

Weihnachtsbaum selber schlagen – so geht‘s

Wer sich keine Tanne von der Stange holen, sondern selber Hand anlegen möchte, der hat auch legale Möglichkeiten. Auf Tannenhöfen kannst du deinen Baum unbesorgt selbst schlagen. Diese werden dort extra für die Weihnachtssaison angepflanzt und gezüchtet. Oft bieten diese Höfe auch weitere Leistungen und teils auch festliches Ambiente. Damit wird der Familienausflug umso schöner. Als Alternative kannst du dich auch an dein Forstamt wenden. Ein Mitarbeiter hilft dir dann bei der Auswahl des richtigen Baumes.

Mehr Nachrichten:

Aber warum eigentlich den Baum selber schlagen? Das hat viele Vorteile. Erstens produziert es weniger Treibhausgase, weil der Baum nicht von weit weg bis zu deinem Verkäufer transportiert wird. Dann kann es für dich sogar günstiger sein, wenn du die Arbeit des Fällens selber machst und dafür nicht extra bezahlen musst. Und ein frisch geschlagener Baum hält länger. Dann hast du auch noch bis ins neue Jahr was davon.