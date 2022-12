Weihnachten 2022: Last-Minute-Menü für die Feiertage – für dieses Rezept brauchst du nur fünf Zutaten

Weihnachten ist das Fest der Liebe, aber auch der Völlerei. An den Feiertagen wird mal nicht auf Kalorien geachtet, sondern es darf sich ordentlich der Bauch vollgeschlagen werden. Der deutsche Klassiker schlechthin ist wohl der knusprige Gänsebraten oder die Ente mit Rotkohl und Kartoffeln. Doch dafür müssen Köche oftmals mehrere Stunden in der Küche stehen.

Aber es gibt noch einen anderen Klassiker, der deutlich weniger zeitaufwendig ist und zudem noch das Portemonnaie entlastet. Denn für das Last-Minute-Menü an Weihnachten 2022 benötigt es nur fünf Zutaten. Und es hat noch einen Vorteil: Selbst Veganer können das Rezept durch wenige Änderungen ebenfalls nachkochen.

Weihnachten 2022: Wenn es schnell gehen muss

Wenn an Weihnachten 2022 die ganze Familie zusammenkommt, dann ist neben der Bescherung das gemeinsame Essen das absolute Highlight. Viele Menschen freuen sich schon Tage vorher auf ein leckeres Menü. Für den Gastgeber ist die Vorbereitung jedoch oftmals auch mit viel Stress und Zeitaufwand verbunden.

Doch mit diesem Last-Minute-Menü sparen die Köche Zeit und Geld: Kartoffelsalat mit Bockwürstchen. Für diesen Weihnachtsklassiker benötigt es nur fünf Zutaten: Bockwürste, festkochende Kartoffeln, Zwiebeln, Gurkenwasser und Mayonnaise. Beim Einkaufen fängt es an: Kurz vor Weihnachten haben viele Supermärkte und Discounter zahlreiche Weihnachts-Angebote. Ob bei Penny, Kaufland oder Aldi – Bockwürste sind bei fast jedem großen Markt seit Montag (19.Dezember) im Angebot. Zwischen 5,55 Euro und 9,99 Euro pro Kilogramm müssen Kunden zahlen.

Weihnachten 2022: Kartoffelsalat,umd Wiener Würstchen gehören zu den Klassikern an den Feiertagen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Shotshop

Die Preise alleine für die Geflügelklassiker liegen in den gängigen Supermärkten und Discountern von 6,99 Euro bis etwa 20 Euro das Kilo. An der Frischetheke mussten Kunden oftmals schon einige Tage vorbestellen, könnten jetzt also schon zu spät dran sein. Während Bockwürste Dauerbrenner in den Theken sind und selbst auf den letzten Drücker noch geholt werden können. Aufgrund der Inflation sind die Preise für Mayonnaise und Gewürzgurken beispielsweise stark gestiegen, dennoch sparen Kunden beim Last-Minute-Menü wohl am meisten. Für rund 15 Euro ist das Festmahl bestehend aus Bockwürsten und Kartoffelsalat für eine vierköpfige Familie schon zusammen.

Weihnachtsklassiker schmeckt SO noch besser

Das uralte Rezept von der Oma ist zudem in wenigen Hangriffen erledigt. Erst die Kartoffeln waschen und kochen. Dann Zwiebeln und Gewürzgurken in kleine Würfel schneiden, die in Scheiben geschnittenen Kartoffeln sowie die Mayonnaise hinzufügen. Mit Gurkenwasser, Salz und Pfeffer vermengen. Bockwürstchen in Wasser erwärmen, aber nicht kochen, sonst drohen sie aufzuplatzen. Und unter einer Stunde sollte der Weihnachtsklassiker fertig sein.

Weitere Meldungen:

Kleiner Tipp: Wenn der Salat über Nacht durchzieht, schmeckt er fast noch besser. Je nach Geschmack kann das Rezept natürlich noch erweitert und verfeinert werden. Zudem eignet sich das Festmahl auch für Vegetarier und Veganer. Inzwischen gibt es zahlreiche pflanzliche Alternativen, wie vegane Bockwurst oder auch Mayonnaise.