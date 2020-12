Weihnachten 2020: So bekommst du jetzt noch einen Tannenbaum

In vier Tagen ist Weihnachten. Und dabei befinden wir uns in einem harten Lockdown. Wer jetzt also noch Geschenke braucht, der muss auf die wenigen weiterhin geöffneten Läden setzen oder aber hoffen, dass Ware aus dem Online-Handel noch rechtzeitig bis zum Fest zu Hause ankommt.

Und wer jetzt noch keinen Tannenbaum hat, der hat es nun ebenfalls deutlich schwerer, einen Baum zu bekommen. Hier erfährst du, wie du trotz der schwierigen Umstände noch einen Tannenbaum für Weihnachten 2020 bekommst.

Weihnachten 2020: Wie du jetzt noch einen Tannenbaum bekommst

Kurz vor Weihnachten ist es ohnehin nicht mehr leicht, noch einen Tannenbaum zu bekommen. Denn die schönsten Tannenbäume sind da oftmals bereits vergriffen. Und dieses Jahr sind die Anlaufstellen wegen des Lockdowns noch mal deutlich geschrumpft.

Da dürften sich Spätentschlossene fragen: „Wo bekomme ich noch einen Weihnachtsbaum her?“ Die Frage ist durchaus berechtigt, allerdings gibt es keinen Grund zur Verzweiflung. Denn auch, wenn zum Beispiel Möbelhäuser und Baumärkte zwar keine Kunden mehr in ihre Filialen lassen dürfen, bedeutet dies nicht, dass sie keine Ware mehr verkaufen.

So läuft der Tannenbaumverkauf dort weiter. Genauso sieht es bei regionalen Händlern etwa auf Plantagen aus. Dort können Kunden nach wie vor sogar selbst Hand anlegen und einen soeben gesägten Baum kaufen. Mit Glück findet man auch noch bei dem einen oder anderen Discounter Restbestände von Tannenbäumen.

Weihnachten 2020: Auf Plantagen können Kunden ihren Tannenbaum selbst sägen. (Symbolbild) Foto: imago images / Future Image

Weihnachtsschmuck-Verkauf geht weiter

Ähnlich sieht es mit Tannenbaumschmuck aus. Auch dort finden Kunden in den entsprechenden, noch geöffneten Läden wie beispielsweise Supermärkte Weihnachtsschmuck. Alternativ können sie auf das Internet ausweichen. Denn viele Geschäfte, etwa Möbelhäuser, Baumärkte und Kaufhäuser, die Weihnachtsschmuck verkaufen, bieten diesen nun zum „Click & Collect“ an. Kunden können die Ware also im Internet kaufen und in den Filialen abholen - vorausgesetzt, die Ware ist in der jeweiligen Filiale verfügbar. Dabei ist es je nach Laden sogar möglich, dass die Ware zu einem reduzierten Preis angeboten wird.

Weihnachten 2020 muss also keineswegs ins Wasser fallen. Es ist noch nicht zu spät für ausstehende Weihnachtseinkäufe und den Kauf eines Tannenbaums.