Wegen Coronavirus: Chinesen sollen ihre Haustiere töten – DAS steckt dahinter

Das Coronavirus wütet und wütet, hält die ganze Welt in Atem, ist in einigen Ländern auf dem Vormarsch! Allein in China, in dem das Virus ausgebrochen ist, sind bislang knapp 3000 Menschen der tückischen Krankheit zum Opfer gefallen.

Zuletzt hat ein Schock-Gerücht die Runde gemacht: Weil Tiere auch als Virus-Überträger infrage kommen, hätten die chinesischen Behörden per Dekret angeordnet, Haustiere töten zu lassen! Haustierbesitzer sollten sich ihrer Freunde „entledigen“ – sonst würden sich die Behörden darum kümmern.

Coronavirus: Angeblich sollen Chinesen ihre Haustiere töten!

Über diese Ursprungsmeldung hatte zunächst „Euro Weekly News“ berichtet, diese aber inzwischen wieder gelöscht. Demnach habe die Seite laut „mimikama“ zuvor „von einer lokalen Quelle vor Ort“ ein Schreiben bekommen, wonach in einem ungenannten Ort in der Provinz Hebei dazu aufgerufen werde, sich innerhalb von fünf Tagen „mit den Haustieren zu befassen“. Zudem habe ein Komitee in der Provinz Shaanxi gefordert, die Haustiere zu töten.

Was steckt hinter dieser abscheulichen Nachricht? Werden im sozialistischen China, abseits der Weltöffentlichkeit, massenweise Hunde, Katzen, sogar Vögel getötet? Aus Gründen der Vorbeugung, ohne jedes Symptom?

Gerücht bleibt Gerücht, aber...

„Correctiv“ hat weiter recherchiert und herausgefunden: Das Gerücht ist unbestätigt und wohl auch unwahr, wird von einigen Medien aber ungeprüft weiterverbreitet.

ABER: Die chinesische Regierung hat bestätigt, dass aktuell in der Tat Straßenhunde getötet würden. Man wolle so versuchen, eine weitere Ausbreitungsquelle für das Coronavirus ausmerzen.

Hoffentlich endet schon bald dieser Coronavirus-Albtraum...