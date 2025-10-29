Mond wechselt in den Wassermann – für diese Sternzeichen könnte sich das lohnen!

Die Sterne spielen heute (29. Oktober) verrückt. Ob in der Liebe, im Job oder bei deinen persönlichen Plänen: Wer aufmerksam bleibt und clever handelt, kann den Tag richtig für sich nutzen. Und das, obwohl Spannung, Emotionen und kleine Überraschungen dicht beieinander liegen – also schnall dich an, der Kosmos hat heute einiges vor.

Dabei sind gleich drei Sternzeichen besonders von den komischen Energien betroffen. Gehörst du dazu?

Horoskop: Achtung Wassermann – heute wird’s emotional

Der Mond steht nun in deinem Zeichen – und das merkst du deutlich! Am 29. Oktober sprühst du vor Energie, bist aber auch schnell gereizt, denn Nervosität und innere Unruhe liegen in der Luft.

++ Monatshoroskop Wassermann November 2025: Das sagen die Sterne ++

Sorge am besten dafür, dass du dich erdest, sonst droht eine schlaflose Nacht. Ein Spaziergang an der frischen Luft oder ein bisschen Meditation können wahre Wunder wirken.

Skorpion und Krebs: Die Sterne beeinflussen dich

Heute liegt bei allen Personen mit dem Sternzeichen Skorpion ein Hauch von Romantik und Leidenschaft in der Luft, denn der Mond im Zusammenspiel mit Neptun macht dich besonders gefühlsstark. Die Sterne sind sich sicher, dass dich ein Tag voller Emotionen erwartet – ideal für Zweisamkeit und besondere Momente mit deinem Partner.

Für den Krebs stehen die Sterne am 29. Oktober unter dem Einfluss von Pluto – und das bringt Erfolg im Job. Deine Disziplin und Ausdauer zahlen sich jetzt aus, also nutze die Gelegenheit, um Projekte voranzubringen oder Anerkennung für deine Arbeit zu erhalten.

Somit ist klar: Egal, ob heute Emotionen, Energie oder Karriere im Vordergrund stehen – die Sterne schenken jedem Sternzeichen Impulse, die es zu nutzen gilt. Wer aufmerksam bleibt, sich besonnen verhält und seine Stärken gezielt einsetzt, kann sowohl kleine Herausforderungen als auch große Chancen optimal meistern.