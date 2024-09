Warntag 2024 lässt Sirenen und Handys schrillen – zu dieser Uhrzeit geht’s los

Es wird wieder laut! Auch in diesem Jahr werden wieder die Sirenen und Handy-Alarme in ganz Deutschland getestet. Der Warntag 2024 steht an – und dürfte einmal mehr viele Menschen überrascht und erschreckt werden.

Nicht aber, wenn du vorher Bescheid weißt. Deshalb verraten wir dir, wann beim Warntag 2024 der Alarm losgeht. Denn gerade wenn du nichts hörst, gilt es, aktiv zu werden und die ausbleibende Test-Warnung zu melden.

Warntag 2024: Wann dein Handy schrillen sollte

Seit 2020 gibt es den bundesweiten Warntag. Seither wird mindestens einmal im Jahr gecheckt, ob die Sirenen in Stadt und Land auch funktionieren. Und fast noch wichtiger: Auch die Millionen Handys in Deutschland sollen alle möglichst zeitgleich Alarm schlagen. Denn nur dann ist sichergestellt, dass auch alle Menschen im Land bei einer realen Bedrohung gewarnt werden können – und auch wissen, was da gerade für ein Lärm stattfindet.

Wie schon in den letzten Jahren steigt der Warntag 2024 wieder am zweiten Donnerstag im September. Diesmal also am 12. September. Um Punkt 11 Uhr sollten alle Sirenen und Handys gleichzeitig aufheulen. 45 Minuten später soll eine Entwarnung folgen. Beides gepaart mit einer Push-Nachricht oder SMS. Die Anfang 2023 eingeführte „Cell Broadcast“-Technik ermöglicht es nämlich auch, alle Mobiltelefone schrillen zu lassen, um ihre Besitzer zu warnen. Zusätzlich sollen auch Warn-Apps wie „Nina“ anschlagen.

Heult dein Handy am 12.9. um 11 Uhr los, kannst du den Alarm ganz einfach wegdrücken. Alarmierender wird es, wenn es schweigt. Dann funktioniert etwas nicht – und genau das soll der Warntag 2024 checken. Bleibt dein Smartphone stumm, kann das mehrere Gründe haben. Am häufigsten liegt es daran, dass es ausgeschaltet, im Flugzeugmodus oder sein Betriebssystem zu alt ist. Erst ab Android 11 und iOS 16.1 funktioniert das System problemlos.