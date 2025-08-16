Dramatische Szenen in Kroatien! Deutsches Paar rettet sich vor Waldbrand

Eigentlich ist für viele das Urlaub in Kroatien das Nun-plus-Ultra – zahlreiche Strände, gutes Wetter und jede Menge Sonnenschein. Doch gerade wüten in dem Land zahlreiche Wandbrände.

Und was sich am Montag (11. August) in der Nähe von Split (Kroatien) abspielte, war für Michael (55) und Brigitta K. (50) der blanke Horror – das Feuer in Kroatien rückte immer näher. Ihr geliebtes Haus war in Gefahr. Sie handelten sofort …

Feuer in Kroatien: Deutsches Paar versucht ihr Zuhause zu retten

Meter für Meter fraß sich das Feuer durch die trockene Vegetation Richtung ihres Hauses. „Ich wurde nachts um 3 Uhr von den Flammen geweckt, bin sofort raus“, schildert Michael gegenüber „Bild.de“. Gemeinsam mit Nachbarn versuchte er das Unmögliche: Mit Gartenschläuchen kämpften sie gegen die Hitze-Wand, durchnässten alles, was brennen konnte – Gärten, Terrassen, Hausfassaden. Dann das Wunder: „Einen halben Meter vor unserem Haus haben die Flammen dann endlich gestoppt“, so Michael.

++ Feuerhölle bedroht beliebtes Urlaubs-Ziel in Kroatien – komplettes Dorf evakuiert! ++

Die Freude war riesig, doch als sie sahen, welchen Schaden das Feuer angerichtet hatte, waren sie entsetzt. „Unsere Olivenbäume, deren Oliven wir verkaufen, sind leider alle verbrannt, auch die Zitronen- und Feigenbäume“, berichtet der 55-Jährige weiter. Die Einkommensquelle der Familie ist zerstört. Seine Frau Brigitta ist Frührentnerin, er selbst arbeitet im Baugewerbe – doch mit der Olivenernte haben sie fest gerechnet. Nun ist das Paar auf Hilfe angewiesen.

Feuerwehr mit Löschflugzeugen vor Ort

Immerhin: Die Haustiere konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. „Die Hauptsache ist, dass niemand verletzt und das Haus nicht zerstört wurde“, betont auch Michael weiter. Auch die Feuerwehr war später mit Löschflugzeugen vor Ort und sichert jetzt weiter das betroffene Gebiet. Die Brandursache? „Ich vermute, dass jemand achtlos eine Zigarette weggeworfen hat und die Brände so entstanden sind.“

Das Schlimme? Nicht nur Kroatien kämpft aktuell gegen die Feuerhölle: In weiten Teilen Südeuropas wüten Waldbrände. In Griechenland, Spanien, Portugal, Italien und auf dem Balkan stehen Wälder und Ortschaften in Flammen.

Die verheerende Kombination aus Trockenheit, Hitze und Wind forderte bereits Todesopfer – allein in Spanien starben drei Menschen, je ein weiterer in Montenegro und Albanien.