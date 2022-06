Wacken 2022 dürfte den Metal-Fans in diesem Jahr wieder ordentlich einheizen. (Symbolbild)

Wacken 2022: Endlich ist es wieder soweit! Was du über Bands, Tickets etc. wissen musst

Nach drei Jahren Abstinenz öffnet das Dorf Wacken in Schleswig-Holstein 2022 einmal mehr Tor und Tür für Metal-Fans aus Deutschland und der ganzen Welt. Das Wacken Open Air (WOA) zieht seit 1990 regelmäßig viele Besucher in das beschauliche Örtchen. Bei der bisher letzten Ausgabe 2019 waren es 75.000.

Das Line-up für Wacken 2022 ist diesmal besonders aufregend, denn zwei der diesjährigen Headliner sind zum ersten Mal mit dabei: Slipknot und Till Lindemann von Rammstein. Und die alteingesessenen Judas Priest werden sogar ihr 50. Bandjubiläum auf der Bühne geben.

Wacken 2022: Zurück nach der Corona-Pandemie

Nach langer Corona-Zwangspause geht es am ersten August-Wochenende (4.- 6. August) wieder rund auf dem Festivalgelände, wenn zigtausende Metal- und Rock-Fans sich in ihre Bandshirts schmeißen und die Pommesgabel in die Luft strecken. Die Karten sind natürlich wieder einmal restlos ausverkauft. Du kannst aber noch bei der offiziellen Ticketbörse dein Glück versuchen.

Hier bekommst du einen Überblick über die wichtigsten Infos rund um das Wacken Open Air 2022.

Haupt-Acts:

Till Lindemann

Slipknot

Judas Priest

Limpbizkit

As I Lay Dying

Tarja

Lordi

Arch Enemy

Epica

Orden Ogan

Venom

In Extremo

Lacuna Coil

Hämatom

Danko Jones

Gloryhammer

Rotting Christ

The Other

(Stand Juni 2022)

Die komplette Übersicht über alle teilnehmenden Bands findest du >>>hier.

Die Running Order steht bisher noch nicht fest, da noch nicht alle Bands angekündigt wurden. Du kannst dich also noch auf weiteren Zuwachs freuen. Vielleicht ist ja auch deine Lieblingsband dabei. Über die Öffnungszeiten des Festivalgeländes informieren wir, wenn sie bekannt sind.

Wacken 2022: Tausende Fans freuen sich nach zwei Jahren Pause wieder auf das Festival. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Fotostand

Wacken 2022: Anreise mit Auto, Camper und Co.

Mit eigenem fahrbarem Untersatz kommst du zum Festival über die Autobahnen 7 und 23. Schalte am besten dein Navi aus, sobald du die ersten Schilder siehst. Die Einweiser werden dich dann zum nächsten Parkplatz lotsen. Für Pendler, die täglich rauf und runter fahren vom Parkplatz gibt es Tagesparkplätze. Solltest du nur jemanden absetzen oder etwas ausladen wollen, kannst du das in der Kiss & Ride-Zone in Gribbohm tun. Aber Vorsicht! Wer hier zu lange parkt, wird abgeschleppt.

Wacken 2022: Anreise mit Bus und Bahn

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bietet sich der Shuttlebus von Hamburg oder Itzehoe aus an. Der bringt dich direkt zum Eingang des Festivals. Der beliebte Wackenbus fährt allerdings auch deutschlandweit aus unterschiedlichen Städten nach Wacken. Ob deine Stadt auch dabei ist, kannst du >>>hier einsehen.

Und mehr zum Thema Anreise erfährst du >>>hier.

Wacken 2022: Campen

Das Camping ist im Ticketpreis mit inbegriffen. Auf dem Campinggelände findest du Duschen und die Toiletten, für die du nicht extra bezahlen musst. Es gibt unterschiedliche Arealen, die alle andere Namen tragen, wie das „Moshtel“, das „Full Metal Army Camp“ und so weiter. Hier gelten allerdings andere Regeln als auf dem sonstigen Gelände. Mehr dazu erfährst du >>>hier.

Alle wichtigsten Informationen und noch viel mehr findest du auch auf der offiziellen Festival-Webseite.