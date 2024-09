VW-Krise für Deutschland schlimmer als gedacht? „Drastischer Ton überrascht“

VW, die deutsche Automobil-Industrie, ja die ganze Wirtschaft steht unter Schock! Volkswagen fehlen fünf Milliarden Euro, der Vorstand schließt Werksschließungen nicht mehr aus, will die Job-Garantie für rund 110.000 Beschäftigte in Deutschland kündigen.

Finanz-Vorstand Arno Antlitz: „Wir geben in der Marke seit geraumer Zeit schon mehr Geld aus, als wir einnehmen. Das geht nicht gut auf die Dauer!“ Bis 2026 sollen mehr als zehn Milliarden Euro eingespart werden. Jetzt spricht ein VW-Kenner gegenüber unserem Partnerportal News38 Klartext. Er sagt deutlich: „Der drastische Ton des Vorstands überrascht!“

VW-Krise für Deutschland schlimmer als gedacht?

Gerd Holsten* (Name geändert) ist Diplom-Ingenieur, seit 1991 in der Automobil-Industrie tätig, arbeitete zwischen 2005 und 2019 als Insolvenz-Manager für VW-Zulieferer. Gegenüber News38 sagt er: „VW hat mit seiner Kernmarke Volkswagen seit drei Jahrzehnten Rendite-Probleme. Dass der Vorstand aber so offen von Werksschließungen spricht, habe ich nicht erwartet. Der drastische Ton überrascht mich. Der Vorstand zettelt nicht ohne Not einen Konflikt mit dem mächtigen Betriebsrat an.“

VW ist für Deutschland ein wichtiges Zugpferd, was Jobs angeht, produziert seine Autos neben dem Hauptwerk in Wolfsburg auch in Hannover, Braunschweig, Salzgitter, Emden, Osnabrück, Kassel, Zwickau, Chemnitz und Dresden. Dass deutsche Werke von einer Schließung betroffen sein könnten, sei fatal, so Holsten: „VW tut sich schwer, den Kurs zu ändern. Es ist wie ein Tanker, schwer und behäbig. Die Struktur dort ist bürokratisch.“

„Drastischer Ton überrascht“

Holsten sieht mehrere Gründe für die schwere Krise – nicht nur bei VW, sondern in der deutschen Automobil-Industrie generell. Damit sind nicht nur wachsende Konkurrenz aus Asien oder das mäßige VW-Angebot an E-Autos gemeint. Der Branchen-Kenner: „Ja, die Konkurrenz aus Asien holt auf. Damit meine ich vor allem die Japaner, die wir früher belächelt haben. Dass die Chinesen auch nicht dumm sind, ist klar. Sie mischen im unteren und mittleren Segment mit.“

