Vorwerk: Kunde kauft sich teuren Staubsauger – doch er wird bitter enttäuscht: „Was stellen Sie eigentlich für einen Mist her?“

„Nie wieder Vorwerk!“, wütet ein aufgebrachter Kunde auf Facebook.

Der Mann hatte sich einen Staubsauger von Vorwerk gekauft. Deren Preise reichen dem Online-Shop zufolge teilweise bis knapp unter 1.000 Euro. Doch wenn man den Schilderungen des Kunden glaubt, dann hat sich der kostspielige Kauf für ihn eher nicht gelohnt.

Vorwerk: Kunde kauft Staubsauger – und erlebt bittere Enttäuschung

Der Kunde versucht gar nicht erst, sich groß zurückzuhalten. „Mit Verlaub, aber was stellen Sie eigentlich für einen Mist her?“, fragt er unverblümt. Bei einem Staubsauger dieser Preiskategorie erwarte er, dass das Produkt „ein Leben lang“ halte. Doch dann habe sich ein Problem an das andere gereiht.

Das ist Vorwerk:

Hersteller von Haushaltsgeräten

Internationales Unternehmen mit Sitz in Wuppertal

Gründung 1883 in Wuppertal

Rund 12.000 fest angestellte Mitarbeiter

2019 über 2,9 Milliarden Euro Umsatz

„Erst war die Teppichbürste kaputt und ließ sich wegen gebrochener Plastik-Scharniere nicht mehr benutzen. Also habe ich für teures Geld eine Neue gekauft“, berichtet der Kunde. „Dann war der Rotor in der Fliesenbürste kaputt und ich habe für teures Geld eine Neue gekauft.“ Doch kaum war das erledigt, sei erneut die Teppichbürste kaputt gegangen. „Die Bürsten drehen nicht mehr, die Lampe blinkt ganz hektisch und der Knopf zum wiedereinschalten der Bürsten geht nicht mehr“, so der Kunde.

Ein Kunde bereut seinen Staubsauger-Kauf bei Vorwerk. (Symbolbild) Foto: imago images / Shotshop

Die Wut über das Geld, das er in den Kauf und die Ersatzteile gesteckt hat, ist groß: „Beim nächsten Sperrmüll fliegt der ganze Plunder aus dem Haus und ich kaufe mir einen Dyson.“ Abschließend verweist er noch auf den 50 Jahre alten Staubsauger seiner Großmutter, der nach wie vor „tadellos“ funktioniere – und wohl nur ein Zwanzigstel dessen gekostet habe, was Vorwerk für seine Staubsauger verlangt.

Vorwerk: „Mit jedem Kunden individuell sprechen“

Unter seinem Beitrag hat der Kunde bereits eine Antwort vom Social-Media-Team von Vorwerk erhalten. „Wenn Sie aktuell Schwierigkeiten mit Ihren Vorwerk-Produkten haben, können Sie uns gerne eine private Nachricht mit Ihren Kontaktdaten und der Rechnungsnummer schreiben“, heißt es darin. „Wir schauen uns das gerne einmal an.“

Auf Anfrage unserer Redaktion teilte Vorwerk-Sprecher Markus Laux mit, dass man mit jedem Kunden individuell über den jeweiligen Problemfall sprechen müsse. Eine allgemeine Einordnung der beschriebenen Probleme mit dem Vorwerk-Staubsauger konnte der Sprecher nicht vornehmen. (at)