Volksbank, Sparkasse & Co.: Dringende Warnung – Konten sind in Gefahr

Geldangelegenheiten sind vielen Menschen heilig, besonders wenn es um das eigene geht und man dafür die richtige Bank auswählen muss. Mit der Volksbank, Sparkasse und Co. haben Verbraucher aber eine große Auswahl auf dem Markt.

Doch zuletzt wurden geraden Kunden dieser Geldhäuser ziemlich auf die Probe gestellt, denn immer mehr Betrüger treiben vor allem im Netz ihr Unwesen. Wenn es da auch noch um das eigene Ersparte geht, hört für viele der Spaß auf. Gerade bei der Volksbank, Sparkasse und Co. müssen Kunden nun aufpassen.

Volksbank-Kunden müssen aufpassen

Die Verbraucherzentrale warnte zuletzt häufiger vor Gaunern, die im Internet mit sogenannten Phishing-Mails Daten und gegebenenfalls dann auch Geld abgreifen wollten. Auch aktuell müssen vor allem Kunden der Volksbank aufpassen. Hier kursiert nämlich eine Mail, in der Kunden aufgefordert werden, die „VR-Secure App“ zu aktualisieren. Dafür müssen sie allerdings innerhalb kürzester Zeit auf einen Link klicken.

Und genau hier sollten bei jedem die Alarmglocken schrillen! Denn gerade eine „dringende“ Aktualisierung, bei der der Kunde angeblich nur einen Tag Zeit habe, Maßnahmen zu ergreifen, ist auf keinen Fall vertrauenswürdig! Auch die Drohung, dass nur so „Sicherheitsfunktionen“ aufrechterhalten werden können, sind schlichtweg erfunden.

All diese Punkte sollen Volksbank-Kunden einfach nur verunsichern. Doch woran kann man die Phishing-Mails von echten Nachrichten der Banken unterscheiden?

So könnt ihr euch schützen!

Viele dieser Fake-Mails fallen vor allem durch eine unpersönliche Anrede, einer unseriösen Absenderadresse, einem Link in der Mail sowie der kurzen Fristsetzung und vermeintlichen Dringlichkeit auf. Die Volksbank, Sparkasse und Co. würden ihre Kunden niemals mit externen Links zu irgendeiner „Aktualisierung“ auffordern.

Die Verbraucherzentrale rät daher, solche Aufforderung zu ignorieren und die Betrugsversuche unbeantwortet in den Spam-Ordner zu verschieben. Nur so können Kunden ihre Daten schützen. Außerdem ist auch immer ratsam, in die App selbst oder auf der Internetseite der Bank nach solchen vermeintlichen Aufforderungen zu schauen.