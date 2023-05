Volksbank, Postbank und Co: Wer Geld abhebt, muss diese Hinweise jetzt unbedingt beachten

Hand aufs Herz: Zahlst du noch regelmäßig mit Bargeld oder zückst du bei Einkäufen vermehrt die EC- oder Kreditkarte von deiner Volksbank, Postbank oder einem anderen Kreditinstitut? Wenn du auf diese Frage zweiteres geantwortet hast, dann dürfte es dich jetzt wahrscheinlich sehr überraschen, dass die überwiegende Mehrheit der Deutschen nach wie vor auf Bargeld beim Bezahlen setzt.

Ganze 58 Prozent aller alltäglichen Zahlungen werden nach wie vor in bar getätigt. Daran konnte auch die Corona-Pandemie nicht rütteln, obwohl vielfach dazu geraten wurde, seine Geld-Geschäfte aufgrund des Infektionsrisikos besser mit der Karte abzuwickeln. Doch ist das Bargeldabheben tatsächlich auch sicherer als mit Karte zu bezahlen? Aufschluss auf diese Frage geben Hinweise von Volksbank, Postbank und Co.

Volksbank, Postbank und Co. setzen auf Sicherheit

Bundesweit können wir über 55.100 Geldautomaten zählen – Tendenz sinkend. Denn aufgrund der zunehmenden Zahl an Automatensprengungen bauen die Banken immer mehr Automaten ab. Die Folge: Kunden müssen immer weitere Wege zum Geldabheben auf sich nehmen und/oder zahlen vermehrt mit ihrer EC- oder Kredit-Karte.

Zuletzt sorgte zum Thema eine Meldung der Volksbank für Wirbel. Aufgrund der zunehmenden Übergriffe auf Geldautomaten, rüsten immer mehr Banken auf und verbauen ihre Technik hinter dicken Beton-Mauern (hier mehr dazu).

Das Geldabheben an sich soll laut einer Expertin in Deutschland aber generell sicher sein. Videoüberwachungen, Einbruchmeldesysteme oder Farbpatronen schützen nicht nur die Banken vor gefährlichen Angriffen. Wie die Expertin erklärt, würde es keinen Unterschied machen, ob man nun Geld am Automaten abbuche oder in Geschäften mit seiner Karte bezahle. Anders sehe es allerdings im Ausland aus.

DAS solltest du im Ausland beachten

Denn gerade in fremdsprachigen Ländern sollte man nur Automaten zum Bargeld abholen nutzen, die einem auch sicher vorkommen. Sollte etwa eine komische Meldung im Moment des Abhebens am Monitor auftauchen, sollte man den Abhebevorgang besser abbrechen. Zudem sei es wichtig, eine Sprache an den Monitoren zu wählen, die man auch verstehe.

Wie auch im Inland gilt hier: Beim Geldabheben oder der Pin-Eingabe bei Einkäufen sollte man sich immer schützen und das Zahlenfeld mit der Hand vor unerwünschten Blicken Fremder abschirmen. Wird die Karte einbehalten oder sogar gestohlen, solltest du schnell handeln und den Sperr-Notruf per Telefon unter 116116 alarmieren.