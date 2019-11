Volksbank mit historischem Schritt: Sparer frustriert

Ab einem Guthaben von 100.000 Euro Negativzinsen zahlen? Das ist inzwischen üblich. Doch die Volksbank geht jetzt einen Schritt weiter, senkt die Mindesthöhe extrem herab. So werden Kunden fürs Sparen bei der Volksbank bestraft!

Volksbank: Strafzins für alle

Wie das Vergleichsportal Verivox in seiner Auflistung zeigt, müssen Sparer der Volksbank Fürstenfeldbruck in Bayern schon ab einem Cent 0,5 Prozent Strafzinsen zahlen! Bei den meisten Banken fallen erst Gebühren an, sobald sie ein Vermögen im fünfstelligen Bereich auf dem Konto haben. Nicht so bei der Volksbank.

Somit gibt es bei der Volksbank keinen Freibetrag mehr, Sparer werden sofort zur Kasse gebeten. Seit dem 1. Oktober ist diese Gebühr für alle Neukunden Pflicht!

Eine Übersicht von Verivox:

Institut Zinssatz Guthaben ab… Berliner Volksbank -0,5 % 100.000 Euro EthikBank -0,4 % 100.000 Euro Oldenburgische Landesbank (OLB) -0,4 % 100.000 Euro Skatbank -0,5 % 100.000 Euro Sparda-Bank Berlin -0,4 % 100.000 Euro Sparkasse Harburg-Buxtehude -0,4 % 500.000 Euro Sparkasse Rotenburg-Osterholz -0,5 % 1.000.000 Euro Volksbank Baden-Baden Rastatt -0,2 % 500.000 Euro Volksbank Dresden-Bautzen -0,5 % 1.000.000 Euro Volksbank Eisenberg -0,4% 100.000 Euro Volksbank Ettlingen -0,5 % 250.000 Euro Volksbank Freiburg -0,4 % 750.000 Euro Volksbank in der Ortenau -0,45 % 100.000 Volksbank Magdeburg -0,5 % 75.000 Euro Volksbank Mittlerer Schwarzwald -0,5 % 250.000 Euro Volksbank Stendal -0,4 % 100.000 Euro VR-Bank Alzenau -0,4 % k.a. VR-Bank Bayreuth-Hof -0,6 % 300.000 Euro VR-Bank Fürstenfeldbruck -0,5 % 0,01 Euro VR-Bank Landsberg-Ammersee -0,4 % 300.000 Euro VR-Bank Mittelsachsen -0,4 % 100.000 Euro

Die AfD kritisiert die Einführung des Negativzins auf Facebook, der AfD Kreisverband Dachau setzt das mit dem Scheitern des Euros an sich gleich:

Auf der Webseite der Volksbank gibt die Bank ein Statement ab: „Keine Bank der Welt kann dauerhaft vom 'Draufzahlen' leben. Der Minuszins von 0,5 Prozent kommt nicht von uns, sondern ist durch die EZB vorgegeben. Eingehende Kundengelder müssen wir auch wieder irgendwo parken …. Und das verursacht im Moment eben diese Minuszinsen.“

Der neue Strafzins der Volksbank gilt nur für neue Kunden, das hat die Bank bestätigt. Dass es aber auch Langzeit-Kunden irgendwann treffen könnte, ist nicht ausgeschlossen. „Kunden, die lange mit unserem Haus zusammenarbeiten sind aktuell vor dem Thema geschützt, solange das Markt- und Zinsumfeld dies zulässt“, schreibt die Volksbank.