Vogelgrippe-Schock: Erste H5N5-Infektion bei einem Menschen nachgewiesen

In den USA hat sich ein Mann erstmals mit dem Vogelgrippevirus vom Subtyp H5N5 angesteckt. Laut den Gesundheitsbehörden ist dies der weltweit erste bekannte Fall einer Infektion dieses Stammes bei einem Menschen. Das Virus der Vogelgrippe war bisher nur bei Tieren nachgewiesen worden.

Der Patient stammt aus Grays Harbour im US-Bundesstaat Washington. Anfang des Monats suchte er mit Grippesymptomen ein Krankenhaus auf. Dort entdeckten die Ärzte das Virus durch Labortests. Laut dem Gesundheitsministerium des Bundesstaates handelt es sich um eine Premiere, dass dieser spezifische Vogelgrippe-Stamm bei einem Menschen nachgewiesen wurde.

Erster Mensch mit H5N5 infiziert

Auch das deutsche Friedrich-Loeffler-Institut, eine Einrichtung für Tiergesundheit, hat bislang von keinem Fall mit einer humanen Infektion durch H5N5 gehört. Eine Sprecherin des Instituts erklärte jedoch gegenüber der „Zeit“, dies sei „nicht verwunderlich“, da H5N5 im Vergleich zu anderen Subtypen wie H5N1 weniger häufig vorkomme. Nordamerika und Nordeuropa, darunter Norwegen, sind als Regionen betroffen. In Deutschland wurde H5N5 immerhin bei Wildvögeln bestätigt.

Trotz des Vorfalls bleibt die Situation laut Experten unbedenklich. „Unter dem Vorbehalt, dass es ein 2.3.4.4b-H5N5-Stamm ist, ist es also zunächst keine wirklich drastische Änderung der Situation“, betonte die Sprecherin des Friedrich-Loeffler-Instituts gegenüber der „Zeit“. Auch US-Gesundheitsbehörden sowie die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) bewerten das Risiko für die Bevölkerung weiterhin als gering.

Vogelgrippe nicht nur bei Tieren ein Risiko?

Der Mann, der im Krankenhaus behandelt wird, ist älteren Alters und leidet an Vorerkrankungen, so das Ministerium. Sein Hausgeflügel hatte offenbar Kontakt zu Wildvögeln und könnte so das Virus übertragen haben. Laut US-Medien handelt es sich beim aktuellen Fall um die erste Vogelgrippeinfektion eines Menschen seit neun Monaten. Auf der CDC-Website wird berichtet, dass es in den USA bislang 71 Vogelgrippe-Fälle beim Menschen und einen Todesfall gab. Allerdings ist unklar, welche Subtypen betroffen waren.

Die Vogelgrippe, auch als Geflügelpest bekannt, ist eine tödliche Infektionskrankheit für Vögel und Geflügel. Seit 2022 verbreitet sich die größte je erfasste Vogelgrippewelle über mehrere Kontinente. Bisher waren vor allem der gefährliche Subtyp H5N1 sowie verschiedene Säugetiere betroffen.

H5N1 kann bei starker Exposition auch Menschen infizieren. In Deutschland ist bisher aber kein Fall einer Ansteckung mit diesem Subtyp bei Menschen bekannt. Experten beobachten die Entwicklung der Vogelgrippe aufmerksam, um bei weiteren Infektionen schnell reagieren zu können.