Vogelgrippe auch gefährlich für Menschen? Experte warnt: „Nicht zu unterschätzen“

Die Vogelgrippe breitet sich immer weiter aus und sorgt für Besorgnis. Virologe Klaus Stöhr warnt vor ihrem Potenzial, eine Pandemie auszulösen.

Das hochansteckende H5N1-Virus ist mittlerweile weltweit beim Wildgeflügel verbreitet, wodurch die Übertragung auf Menschen eine ernstzunehmende Gefahr darstellt. Vorsorge ist jetzt entscheidend!

Vogelgrippe weltweit beim Wildgeflügel verbreitet

Die Ausbreitung der Vogelgrippe in Deutschland nimmt rasant zu und sorgt für neue Bedenken. Virologe Klaus Stöhr mahnt zur Vorsicht und sieht dringenden Handlungsbedarf, um eine mögliche Pandemie rechtzeitig zu verhindern. „Das H5N1-Virus hat alles, um eine Pandemie auszulösen“, erklärte der Experte im Gespräch mit der „Mitteldeutschen Zeitung“.

Das H5N1-Virus ist mittlerweile rund um den Globus bei Wildgeflügel präsent. Laut Stöhr birgt dies „unendlich mehr Möglichkeiten der Übertragung und Anpassung an den Menschen“. Diese Gefahr solle man nicht unterschätzen. Dennoch sei das Infektionsrisiko für Menschen derzeit äußerst gering, eine gute Pandemie-Vorsorge bleibe aber entscheidend.

Alarmierende Ausbreitung der Vogelgrippe in Deutschland

Das Virus taucht jetzt vermehrt in deutschen Geflügelbetrieben auf. Seit September meldete das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) 31 Ausbrüche in Betrieben mit Nutztieren. Mehr als 500.000 Tiere mussten gekeult werden, zusätzlich starben zahlreiche Wildvögel. Laut FLI wird die Vogelseuche vor allem durch Kontakt mit infiziertem Wildgeflügel übertragen.

Die Behörde warnt daher vor dem Aufscheuchen von Wildvögeln in betroffenen Regionen. Spaziergänger sollten andererseits eine klare Regel beachten: Tote Tiere niemals anfassen! Stattdessen solle man Abstand halten, Hunde fernhalten und unverzüglich das zuständige Veterinäramt informieren, rät auch der Virologe Klaus Stöhr.

Um vorbereitet zu sein, empfiehlt der Experte globale Maßnahmen gegen die Gefahr durch die Vogelgrippe. Impfstoffe sollten rasch verfügbar gemacht und Pandemiepläne weltweit aktualisiert werden. Auch eine intensivere Überwachung von Wild- und Nutztieren sei essenziell. „Eine gute Pandemieplanung ist die beste Vorbereitung“, betont Stöhr.

Die Vogelgrippe bleibt weiterhin im Fokus von Forschern und Behörden. Vorsichtsmaßnahmen wie Abstand zu Wildvögeln und das Melden toter Tiere können helfen, das Risiko zu minimieren. Laut dem FLI müssen Betriebe und Verbraucher insbesondere direkte Kontakte zur Wildvogelpopulation vermeiden – eine einfache Maßnahme, die großen Schaden verhindern kann. (mit dpa)