Vogelgrippe wird zum Albtraum – „Tote und sterbende Kraniche fallen vom Himmel“

Die Vogelgrippe nimmt in Deutschland immer dramatischere Züge an. Die Geflügelbetriebe bangen um ihre Tiere, die Veterinärbehörden sind überlastet und die Zahl der getöteten Tiere geht stark auf die Millionen-Marke zu. Und ein Ende ist kaum in Sicht.

Nach Einschätzung des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) seien die Ausmaße der aktuellen Vogelgrippe bereits vergleichbar mit den Dimensionen des bisherigen Rekordjahres 2021. Der Kemberger Ornithologen Axel Schonert von der Initiative Kranichschutz schlägt gegenüber dem „mdr“ Alarm.

Deutschland kämpft gegen die Vogelgrippe

Die Vogelgrippe richtet in weiten Teilen Deutschlands mächtig Schaden an. Doch besonders Sachsen-Anhalt und die dort ansässigen Geflügelbetriebe bekommen die volle Wucht der Infektionswelle zu spüren.

Besonders dramatisch ist die Situation bei den Kranichen. In den vergangenen Wochen seien in Sachsen-Anhalt so viele Tiere an der Vogelgrippe gestorben wie noch nie zuvor. Laut Schonert wurden bereits rund 2.000 tote Tiere geborgen – die tatsächliche Zahl könne aber doppelt so hoch liegen.

++ Vogelgrippe greift um sich – nächste Hamsterkaufwelle bei Aldi, Rewe und Co. steht bevor ++

„Wir stehen vor einer Tragödie, wie es sie seit Menschengedenken nicht gegeben hat“, so Schonert. „Buchstäblich fallen tote und sterbende Kraniche vom Himmel“, machte er die Ausmaße der Vogelgrippe noch deutlicher. Es sind alarmierende Worte.

Schonert äußert große Kritik

Die Gründe für die Katastrophe sind vielschichtig, für die schnelle und kaum kontrollierbare Ausbreitung habe Schonert jedoch die Verbindung zwischen Wildvögeln und industrieller Geflügelhaltung im Verdacht. „Diese Viren in ihrer aggressiven Form entstehen nicht in freier Natur, sondern in großen, kommerziellen Geflügelhaltungen“, so Schonert. Wenn Stallmist aus diesen Betrieben auf Felder ausgebracht werde, könnten sich Kraniche und Gänse beim Fressen infizieren.

Weitere News:

Die Vogelgrippe entfaltet sich in diesen Wochen einmal mehr mit ihrer gesamten Gewalt. Die Betriebe kommen kaum hinterher, müssen teilweise ihren gesamten Bestand töten. Und die große Frage, wann sich die Situation ein wenig entlastet, bleibt bestehen und kann zu diesem Zeitpunkt nicht beantwortet werden.