Tödliche Schüsse in Völklingen (Saarland): Räuber feuert mehrfach auf Polizisten (†28) – mit dessen eigener Waffe

Erschreckender Vorfall in Völklingen (Saarland)!

Ein Räuber soll Medienberichten zufolge einen Polizeibeamten mit dessen eigener Waffe angeschossen haben. Nach Informationen der „Saarbrücker Zeitung“ verstarb der 28-Jährige.

Völklingen (Saarland): Räuber schießt auf Polizist

Zwei Polizisten hatten den Kriminellen nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Völklingen verfolgt. Laut eines Polizeisprechers kam es dabei zu einem Gerangel.

Dem Räuber gelang es offenbar, einem Polizisten die Dienstwaffe zu entreißen und mehrfach auf die Beamten zu feuern. Durch die Schüsse erlitt einer (28) der beiden Polizisten lebensgefährliche Verletzungen, an denen er kurz darauf verstarb.

Der Täter selbst soll laut Polizei ebenfalls durch Schüsse verletzt worden sein. Die Beamten nahmen ihn fest.

Weitere Informationen folgen.