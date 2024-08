Vodafone dreht völlig ab – Kundenschwund lässt keine andere Wahl

Nach dem Ende des Nebenkostenprivilegs, bei dem Mieter ihren Fernsehanschluss pauschal über die Nebenkosten bezahlt haben, mussten sich Millionen Menschen entscheiden. Wollen sie weiterhin Kabelfernsehen und dafür einen eigenen Vertrag bei Telekom, Vodafone und Co. abschließen oder lieber auf das klassische Fernsehen verzichten? Die Entscheidung fiel nicht gerade zugunsten von Vodafone aus. Das Düsseldorfer Unternehmen hat durch die Gesetzesänderung rund 1,3 Millionen Kunden verloren.

Ganz anders die Telekom. Allein im vergangenen Jahr gewann sie 114.000 Kunden hinzu! Wie Vodafone mit dem Kundenschwund umgeht? Das Unternehmen lockt jetzt im Vergleich zur Konkurrenz mit krassen Angeboten, um neue Kunden zu gewinnen!

Vodafone: Mehr Neukundenrabatt als anderswo?

Wer im Mobilfunkbereich sparen will, schaut regelmäßig auf die Angebote der großen Anbieter, neben der Telekom und Vodafone zum Beispiel auch O2. Teilweise alle paar Wochen ändern sich die Angebote und es kann verlockend sein, sich hier und da einen Überblick zu verschaffen. Ein Blick auf die Angebote von Vodafone zeigt: Offenbar steht dort derzeit die Neukundengewinnung im Vordergrund. Wer mit seiner Rufnummer von einem Fremdanbieter in einen Smart-Vertrag von Vodafone wechselt, bekommt ganze 200 Euro Wechselbonus!

Obwohl auch die Telekom immer wieder ähnliche Aktionen startet, zuletzt sogar mit 300 Euro Wechselbonus, scheint es Vodafone besonders ernst zu meinen. Das Unternehmen hat kurzerhand den Aktionszeitraum verlängert, und das schon wieder – jetzt bis zum 30. September. Neu hinzugekommen ist ein Datenbonus von 240GB, wie „Smartzone“ berichtet. Vodafone legt sich also mächtig ins Zeug, um verlorene Kunden zu kompensieren und neue zu gewinnen!

Im Vergleich dazu hat die Telekom, wie bereits berichtet, ihre Aktion mit dem Neukundenbonus eingestellt. Dafür wurde das Datenvolumen in den MagentaMobil-Tarifen kostenlos verdoppelt. Auch O2 zahlt einen Bonus, aber lediglich 150 Euro, und das auch nur in zwei bestimmten Tarifen. In Sachen Wechselbonus bei Mobilfunkverträgen hat Vodafone derzeit also eindeutig die Nase vorn. Ob das hilft, viele neue Kunden zu gewinnen?