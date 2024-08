Vodafone-Trick aufgedeckt – Kunden erhalten immer wieder falsche Rechnungen

Kommunikationsanbieter Vodafone kann es einfach nicht lassen! Schon in der Vergangenheit stand Vodafone wegen einer üblen Kundemasche in der Kritik, kassierte dafür sogar Abmahnungen und Gerichtsurteile.

Doch immer noch erhalten Kunden von Vodafone plötzlich Rechnungen über Leistungen, die sie niemals gebucht haben. Sie sollten deshalb besonders aufpassen, wenn mal wieder eine Forderung des Unternehmens im Briefkasten liegt – und auf gar keinen Fall zahlen.

Vodafone führt eigene Kunden hinters Licht

Wie die Verbraucherzentrale Hamburg jetzt erneut warnt, kriegen Kunden von Vodafone wieder dubiose Rechnungen zugestellt. Statt im Sinne der Kunden zu handeln und an der Zufriedenheit dieser zu arbeiten, möchte das Unternehmen noch mehr aus den Geldgebern herauspressen und greift dafür gerne zu unberechtigten Rechnungen.

So erhalten Kunden beispielsweise aus dem Nichts Bestätigungen über eine 24-monatige Verlängerung von bereits bestehenden Verträgen, etwa dem „Vodafone Cable Max100“, ohne dass vorher ein Gespräch oder Mailkontakt stattgefunden hat.

Auch kann ein reines Informationsgespräch mit Vodafone in einem neuen Vertrag enden, wie ein anderes Beispiel, das der Verbraucherzentrale Hamburg vorliegt, beweist. Der Sohn einer Vodafone-Kundin wollte mittels Hotline feststellen, welche Anschlussnummer zu der Frau gehört und an welche Faxnummer man eine Vertragskündigung schicken könne. Im Anschluss an das Gespräch erhielt die Kundin eine Bestätigung über den „GigaZuhause 50 DSL“-Tarif. Als die Frau den Vertrag sofort schriftlich widerrief, behauptete Vodafone, eine Kündigung könne erst nach der Mindestlaufzeit von 24 Monaten erfolgen.

Vodafone muss Vertragsstrafen zahlen

Vodafone-Kunden, die Opfer dieser Masche werden, sollten sich an die Verbraucherzentrale Hamburg wenden. Dort hat man Erfahrung mit derartigen Vodafone-Tricks, mahnte das Telekommunikationsunternehmen in der Vergangenheit schon häufig ab. Wenn Vodafone den Abschluss der sogenannten „wahrheitswidrigen“ Verträge, wird eine Vertragsstrafe fällig.