Vodafone (Unitymedia): Weiterhin massive Störung – Kunden außer sich „Wie lange soll das noch dauern?!“

Bei Vodafone/Unitymedia geht auch am Dienstagmorgen in vielen Haushalten noch nichts.

Gerade wenn man in der Coronakrise viel Zeit zuhause verbringt, ist es umso ärgerlicher: Aus dem Homeoffice arbeiten oder einfach nur im Internet surfen? Das konnten viele Kunden von Vodafone (Unitymedia) am Montagabend und auch am Dienstagmorgen noch nicht.

Es hat erhebliche Störungen bei Vodafone (Unitymedia) gegeben. Der Konzern sagte am späten Montagabend dazu, dass alles behoben sei. Doch auch am Dienstagmorgen meldeten noch zahlreiche Nutzer, dass ihr Internet nicht funktioniere. Nun äußerte sich Vodafone erneut.

Vodafone (Unitymedia): Massive Störung – viele Kunden weiterhin betroffen

Am Montagabend waren um kurz nach 18.30 Uhr bei allesstörungen.de die ersten Ausfälle gemeldet worden. Vor allem Kunden von Vodafone (Unitymedia) in NRW beklagten sich über massive Störungen. Und die Beschwerden rissen auch am Dienstagmorgen nicht ab. Und das, obwohl Vodafone selbst bereits am Montagabend angab, dass alles wieder in Ordnung sei.

Vodafone äußert sich zur Störung

„Der Datenverkehr auf dem Ring Kerpen Düsseldorf-Stuttgart lief nicht so rund wie gewohnt. Grund ist ein Softwareproblem in dem Server, der den Ringverkehr steuert. Deshalb kommt es bei einzelnen Kunden zu Einschränkungen beim Aufruf von Internetseiten, beim Streamen von Filmen und Serien sowie bei Online-Spielen. Wir bitten die betroffenen Kunden um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten. Hierzu wurde neue Software eingespielt. Seit 22 Uhr hat sich der Stau auf der Datenautobahn aufgelöst und der Datenverkehr normalisiert", erklärte Vodafone-Sprecher Volker Petendorf.

Am Dienstagmorgen gegen 4 Uhr meldeten immer noch zahlreiche Menschen bei allestörungen.de, dass ihr Vodafone -Anschluss nicht funktioniert. Und auch bei Twitter waren die Kunden am Morgen immer noch frustriert.

Inzwischen sind es 12+ Stunden seit Eintritt der weiterhin andauernden Störung von Festnetz Internet/Telefon. Wie lange soll das noch dauern?!? @vodafoneservice @vodafone_de #unitymedia — ollinux (@ollinux) April 28, 2020

Angeblich ist die Störung behoben

Und tatsächlich, Vodafone gibt am Dienstagmorgen bekannt: „Vodafone hat heute erneut seit 6.15 Uhr Einschränkungen in seinem Kabelnetz in NRW, Baden-Württemberg und Hessen. Der Datenverkehr läuft nicht so rund wie gewohnt. Es kommt sporadisch zu Überlast-Situationen, durch die einzelne Kabelkunden vom Internet abgeschnitten sind. Grund ist ein Serverproblem, das durch Einspielung einer neuen Software abgemildert, aber bislang noch nicht nachhaltig gelöst werden konnte. Unsere Technik-Spezialisten arbeiten mit Hochdruck daran, die Störung final zu beseitigen.“

Bei Twitter hatte Vodafone sich auch geäußert am Dienstagmorgen:

Doch die User sind mächtig sauer und lassen sich von einer solchen Antwort nicht abspeisen.

Twitter: Vodafone-Kunden sauer

Auf Twitter lassen die Kunden ihrem Frust freien Lauf, kommentierten:

„Inzwischen sind es 12 + Stunden seit Eintritt der weiterhin andauernden Störung. Wie lange soll das noch andauern?“

„Nichts geht mehr seit gestern Abend. Halbe Nation im Homeoffice und ihr macht Experimente? bedeutet das auch, dass ich zukünftig mein Gehalt von euch bekomme?“

„Seit +50 min in der Warteschlange und im Netz wird man von Unitymedia/Vodafone auch allein gelassen. Der Störungshelfer hat selbst ne Störung. Top.“

„Bis vor dem Totalausfall twitterte der Vodafone-Service minütlich fröhlich und sinnlos vor sich hin. Aber jetzt, wo es wirklich darauf ankommt, halten sie die Klappe. Wahnsinn! Tolle Kommunikation! Klasse Service! So verliert man Kunden.“

„Vodafone und Unityxmedia: Euer Ernst??????? Gefühlt halb Deutschland ohne Internet und ihr twittert das:??“

Was letzterer Twitternutzer meinte, ist ein Tweet von Vodafone kurz nach den ersten Störungsmeldungen. Darin heißt es:

