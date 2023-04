Vodafone: Bittere Änderung! Doch Kunden könnten profitieren

Paukenschlag bei Vodafone!

Das Unternehmen baut ab. Doch soll den Kunden dadurch kein Nachteil entstehen. Denn Vodafone will den Kundenkontakt mit mehr Arbeitskraft stärken.

Vodafone baut 900 Stellen ab

Der Telekommunikationsanbieter Vodafone will sich neu ausrichten und hat angekündigt, ganze 1.300 Stellen in Deutschland abzubauen. Die Streichung wird vor allem Arbeitnehmer im Management und bei Doppelfunktionen in Positionen ohne direkten Kontakt zu Kunden treffen.

Zum Ausgleich sollen jedoch auch 400 neue Stellen in „kundennahen Bereichen“ neu hinzukommen, wie die Tochter des britischen Vodafon-Unternehmens mitteilt. Dazu zählen etwa die Bereiche Technik und Netzausbau sowie Großkunden-Projekte. Das dürfte den Kunden spürbar zugutekommen. Dadurch fallen allerdings immerhin noch 900 Stellen weg – alle Vollzeit.

„Schmerzhafter Schritt“

„Wenn wir unsere Ambitionen finanzieren wollen, müssen wir diesen schmerzhaften Schritt gehen“, äußert sich der Chef der deutschen Tochter, Philippe Rogge. Er ist zudem Mitglied im Konzernvorstand in London. Die 900 Stellen gehen von den aktuell 14.230 Vollzeitarbeitsplätzen in Deutschland ab.

Nicht nur die Neuausrichtung – sondern auch das zuletzt schlecht verlaufende Quartal – dürften bei dieser Entscheidung eine Rolle gespielt haben. Selbst beim bei Weitem wichtigsten Markt – Deutschland – sah es nicht gut aus. Das dritte Geschäftsquartal, das bis Ende Dezember ging, konnten die Düsseldorfer nur 8.000 neue Mobilfunkverträge abschließen. Der Rest fiel zahlreichen Kündigung zum Opfer. Sowohl bei DSL als auch bei Kabel verlor die Deutsche Tochter viele Kunden. (mit dpa)