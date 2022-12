Vodafone stellt beliebten Service ein – Kunden nutzten ihn jahrzehntelang

Einen Service bei Vodafone gibt es schon so lange, dass ihn jeder kennt: die SMS. Obwohl viele kaum noch simsen, bleibt die SMS den Kunden erhalten.

Einem anderen Service geht es nun jedoch an den Kragen und den gibt es fast genauso lange. Wo Vodafone schon jetzt den Stecker zieht, könnten andere Anbieter bald folgen.

Vodafone: Das Ende einer Ära

Wer denkt, heutzutage schreibt keiner mehr eine SMS, der hat sich geschnitten. Im Februar 2022 versendeten die Vodafone-Kunden zumindest noch 114 Millionen. Das ist zwar längst nicht mehr so viel wie es einmal war, aber immerhin. „Die SMS wird uns im Kosmos der Kurznachrichten noch viele Jahre begleiten“, meint auch die Technik-Chefin Tanja Richter. „Sie ist einfach zu simpel und vor allem bei Zweifach-Authentifizierungen von Zugängen für Online-Dienste oder als Benachrichtigungsservice für Mailbox-Nachrichten noch immer unverzichtbar.“

Schlecht sieht es aber für die MMS aus. Die könnte vielen schon gar kein Begriff mehr sein. Eine SMS wird automatisch zu einer MMS, wenn du statt Text auch Fotos verschickst. „Die MMS hat im Vergleich zur SMS immer ein Schattendasein geführt“, so die Vodafone-Technik-Chefin. „Die Technik ist veraltet und der Kundennutzen minimal.“ Heutzutage würde sowieso keiner mehr Bilder oder Videos per MMS, sondern ausschließlich per Messenger verschicken.

Darum macht Vodafone nun auch Schluss mit dem Service – und das schon ab Januar 2023.

Ziehen Telekom, O2 und Co. nach?

O2, Tochterunternehmen der Telefónica, hat bisher noch kein Ende der MMS verkündet. Das könnte allerdings noch anstehen. Bei der Telekom war der Schlussstrich für die MMS sogar schon zum Ende dieses Jahres angekündigt. Doch gibt es noch einen Aufschub – und zwar einen ordentlichen. Noch bis mindestens zum 31. Dezember 2023 können die Kunden – „vorbehaltlich einer Verlängerung“ – MMS verschicken. So steht es in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen AGB (Stand 5. Oktober 2022).

Die SMS feierte am 27. November ihren 30. Geburtstag. Die MMS wird voraussichtlich nur etwa 20 Jahre alt werden.