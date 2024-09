Vodafone: Riesige Änderung! Millionen Mobilfunk-Nutzer betroffen

Für zwölf Millionen Handynutzer wird sich schon bald einiges ändern. Mit einer neuen Partnerschaft haben die Mobilfunk-Konkurrenten Vodafone und 1&1 bereits im letzten Jahr eine riesige Änderung beschlossen. Nun ist der Startschuss gefallen.

Praktisch alle Handy-Kunden von 1&1 werden in das Netz von Vodafone umgestellt. Während 1&1 das eigene Netz noch ausbaut, gibt es für alle Nutzer jetzt D-Netz umsonst. Zuvor hatte man mit „Telefonica“, also o2 zusammengearbeitet.

Vodafone nimmt 12 Millionen Nutzer ins Mobilfunknetz

Beim heimischen Internet ist 1&1 schon ein Riese. Nun will das Unternehmen auch beim Mobilfunk ganz vorne mitmischen. Das große Ziel: Neben Telekom, Vodafone und o2 ein eigenes, viertes Netz in Deutschland etablieren. Doch das dauert. Aktuell ist es noch nicht ansatzweise flächendeckend, erst recht nicht in 5G. Deshalb kaufte man sich in das Netz von Telefonica/o2 ein.

2023 aber wurde eine weitreichende Änderung beschlossen und verkündet, die nun greift. Ab sofort werden alle zwölf Millionen Mobilfunk-Kunden von 1&1 in das Vodafone-Netz überführt. Das renommierte D-Netz dürfte viele freuen, auch wenn o2 in den vergangenen Jahren zu den Marktführern aufgeholt hat.

Wechsel von o2 zu Vodafone

Ein riesiger Schritt, den die Handynutzer aber gar nicht bemerken sollen. Ob der gigantische Übergang so reibungslos verläuft, wie die beiden Tech-Riesen sich das vorstellen, wird nun die Praxis zeigen. Zuerst sind die Neukunden dran, dann sollen Stück für Stück auch die Bestandskunden rübergeholt werden. Bis Herbst 2025 sollen alle Kunden gewechselt (worden) sein.

Auch Vodafone will von der Kooperation profitieren. Während 1&1 seinen Kunden den Zugriff auf eins der besten Handynetze Deutschlands bieten kann, sind für Vodafone durch die höhere Auslastung des eigenen Mobilfunktnetzes größere Investitionen möglich.