Vodafone-Kunde will nach 15 Jahren Vertrag verlängern – dann kommt es zum Äußersten

Über 15 Jahre Kunde und dann so was! Statt Kristallhochzeit mit Vodafone gab es nur Ärger mit dem Anbieter. Ein Kunde erzählt jetzt, was er sich bei einem Gespräch zur gewünschten Vertragsverlängerung von dem Unternehmen anhören lassen musste.

+++ Vodafone-Kunden müssen jetzt aufpassen: Diese Abbuchungen sind nicht erlaubt +++

Mit dieser Reaktion hatte er sicherlich nicht gerechnet. Wutentbrannt ging er gleich zum Äußersten und gab Vodafone den Laufpass. Unglaublich, was dann passierte.

Vodafone will Vertrag nach 15 Jahren nicht verlängern

„Bin über 15 Jahre Vodafone-Kunde und bei der Vertragsverlängerung wird einem gesagt, dass kein Angebot oder der ursprüngliche Tarif gegeben werden kann“, beschwert sich der Mann auf „X“ (ehemals Twitter). Offenbar gab es den Tarif nicht mehr, den der Kunde über ein Jahrzehnt hinweg bezogen hatte. Und der nächste war dann gleich viel teurer. Kein Wunder, dass der Kunde sich darauf nicht einlassen wollte.

Auch interessant: Vodafone verkündet es selbst – Kunden verschlägt es den Atem

Doch die Reaktion von Vodafone schockierte ihn dann doch. So zitiert er den Sprecher am Telefon folgendermaßen: „Wenn Sie 15 Jahre lang zu Edeka gehen und dann keinen Rabatt erhalten, dann werden Sie nicht hungern“, soll der gesagt haben.

Vodafone-Kunde droht mit Kündigung

Entrüstet lässt sich der angesäuerte Kunde auf „X“ weiter über das Unternehmen aus. „Toller Umgang mit Kunden. Friss oder stirb. Nimm den teureren neuen Vertrag oder kündige.“ Da fiel seine Wahl spontan auf Letzteres. „Kündigung ist jetzt aktiviert“, schreibt er. „Ich soll mich nach einer Alternative umschauen. Danke für nichts.“

Mehr Themen:

Das will dann aber auch Vodafone nicht auf sich sitzen lassen und reagiert auf seinen Beitrag. „Da finden wir doch gemeinsam sicher eine bessere Lösung“, schreibt das Unternehmen. So solle sich der Kunde doch noch einmal zurückmelden.

Doch dann passiert das Unglaubliche: Die Telekom grätscht dazwischen. Das Service-Team „Telekom hilft“ wendet sich an den enttäuschten Worten an den Kunden. „Wollen wir mal gemeinsam schauen, ob wir vielleicht die Alternative sind?“ Ganz schön dreist, so direkt der Konkurrenz die Kundschaft streitig zu machen. Mal schauen, wie sich der Langzeit-Vodafone-Kunde entscheidet.