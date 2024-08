Vodafone bleibt keine andere Wahl – Kunden suchen reihenweise das Weite

Darf man den Reaktionen und Meldungen auf Social Media und Co. trauen, dann sind viele Kunden von Vodafone aktuell nicht mehr so zufrieden wie noch zum Abschluss ihres Mobilfunk- oder Internetvertrags. Erst dieser Tage sahen sich Kunden in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern mit einer stundenlangen Störung konfrontiert. Der Anbieter machte eine deutliche Ansage (wir berichteten).

Ob nach dem Vorfall noch mehr Kunden die Entscheidung getroffen haben, ihren Vertrag mit Vodafone zu kündigen, ist ungewiss. Doch der Konzern sieht sich in Sachen Kündigungen jetzt zum Handeln gezwungen.

Vodafone muss nachbessern

Bislang mussten Kunden wie gewohnt ihre Kündigung auf schriftlichem Wege beim Telekommunikationsanbieter einreichen. Auf eine Bestätigung per Post oder E-Mail konnten sie allerdings bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten. Stattdessen versuchten Call-Center-Mitarbeiter von Vodafone, die Kunden auf dem Absprung anzurufen – und das unter Umständen auch tagelang. Der Plan: Am Telefon versuchte man die Kundschaft in der Regel noch einmal umzustimmen und ein neues Angebot zu unterbreiten, um sie doch noch zu halten.

Nach einem Urteil der Verbraucherzentrale Bayern muss Vodafone an dieser Stelle jetzt aber nachbessern, wie „teletarif.de“ berichtet. Denn: Eine telefonische Vertrags-Bestätigung ist schon seit einiger Zeit verboten.

Kunden in die Irre geführt

Wie die Verbraucherschützer deutlich machen, wurden Kunden von Vodafone in Sachen Kündigung bislang übel in die Irre geführt. Denn auf der Website werde bewusst der Eindruck vermittelt, dass eine telefonische Bestätigung nötig sei, um die Kündigung erfolgreich abzuschließen. „Leider werden viele Kündi­gungs­pro­zesse so gestaltet, dass Kunden von einer Kündi­gung abge­halten werden können“, sagte Tatjana Halm, Juristin bei der Verbrau­cher­zen­trale Bayern. „Wir werden genau beob­achten, ob Voda­fone seine Verpflich­tung nun erfüllt.“

Vodafone hat nach einer Abmahnung bereits zugesagt, in Sachen Kündigung nachzubessern. Wie andere Anbieter auch wolle man einen Kündigungsbutton einrichten. Wann dieser von Kunden offiziell genutzt werden kann, ist bislang noch unklar.