Vodafone-Kunde versteht die Welt nicht mehr – „Wie kann es sein?“

Viele Vodafone-Kunden äußern ihre Unzufriedenheit, wenn es um Preise, Leistung und vor allem um den Kundenservice des Telekommunikationsanbieters geht. So ist es kaum verwunderlich, dass oft sofort kritische Stimmen laut werden, wenn von dem roten Riesen die Rede ist (>>> hier mehr dazu).

Doch nicht alle Erfahrungen, die Kunden mit Vodafone machen, reihen sich in das kritische Bild ein. Es gibt sie, die positiven Rückmeldungen, die in Anbetracht der ansonsten verbreiteten Meinungen allerdings überraschend wirken können. So fragt dann auch ein Kunde im Netzwerk Reddit: „Bin ich der einzige, der Vodafone gut findet?“

Vodafone-Kunde: „Bin ich der einzige?“

Der Kunde berichtet auf der Online-Plattform von seinen ausnahmslos guten Erfahrungen mit dem Anbieter: Seit er vor zwei Jahren zu Vodafone Kabel gewechselt ist, seien weder Störungen noch Probleme mit dem Kundenservice zu beklagen gewesen. Er betont, dass er sogar mehr bekommt, als er bezahlt: Sein Vertrag verspricht 1000 bzw. 50 MBit (Download/Upload), geliefert bekomme er jedoch durchweg 1100 bzw. 60 MBit.

Und so fragt er in die Community: „Wie kann es sein, dass ich seit 2 Jahren (seit ich bei Vodafone Kabel bin) noch nie Probleme oder Störungen hatte und weniger Probleme beim Kundendienst und beim Thema Störungen als 1&1 und Telekom zusammen habe? Bin ich der einzige mit solchen Erfahrungen, da Vodafone ja überall einen schlechten Ruf hat? Oder hat Vodafone sich allgemein gebessert?“

Erfahrungen von erfreulich bis katastrophal

Der positive Tenor wird auch von anderen Nutzern geteilt. So berichtet ein Kunde nach über zehn Jahren treuer Kundschaft bei Vodafone beziehungsweise der Vorgänger-Firma Kabel Deutschland von absolut zuverlässigem Service: „16 Jahre, drei Umzüge (alle in derselben Region) und Vodafone Kabel (früher Kabel Deutschland) läuft absolut zuverlässig.“ Ein anderer Nutzer stimmt zu: „Same here! Inklusive Umzug im Stadtgebiet.“

Trotz dieser lobenden Erzählungen weisen andere Nutzer auf ihre individuellen Erfahrungen hin, die mal erfreulich, mal katastrophal waren. Sie betonen, dass die Performance je nach Wohngegend und Qualität der Infrastruktur stark variieren kann. Beispielsweise äußert sich ein Kunde und merkt an, dass bei schlechtem Zustand des örtlichen Netzes oder Überlastungen Probleme schnell spürbar werden. Eine andere Nutzerin erzählt: „Ich hab Telekom fürs Internet, was auch sehr verlässlich läuft, aber mein Handy läuft über Callya von Vodafone und die App dafür ist einfach ein Krampf.“

Während also einige Kunden des Unternehmens regelrecht begeistert sind, stellen andere fest, dass Vodafone, wie auch jeder andere Internetanbieter, seine Schwächen hat und viel von der örtlichen Infrastruktur und Kompetenz der Techniker abhängt.