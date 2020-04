Vodafone hat ein besonderes Angebot in der Corona-Krise. (Symbolfoto)

Vodafone hat irre Kunden-Idee – ausgerechnet SIE haben jetzt was davon

Mobilfunkanbieter Vodafone möchte auf seine eigene Art seinen Beitrag zur Corona-Krise leisten. Also hat sich Vodafone ein besonderes Geschenk für seine Kunden überlegt – aber nur für eine bestimme Kundengruppe.

Vodafone sucht Giga-Helden

Während der Corona-Krise ist funktionierendes Internet wichtig wie nie. Das sieht auch Vodafone so – und macht seinen Kunden ein besonderes Angebot: Jeder Nutzer, der in einem systemrelevanten Beruf arbeitet, kriegt von Vodafone 100 Gigabyte zusätzliches Datenvolumen.

Damit möchte der Anbieter den sogenannten Giga-Helden, also zum Beispiel Ärzten, Pflegekräften, Polizisten oder Supermarkt-Mitarbeitern, ein Dankeschön aussprechen.

„Wir wollen Danke sagen. Danke, dass ihr trotz der Belastung für uns alle da seid. Deshalb gibt es nun für Euch 100 Gigabyte Datenvolumen, damit Ihr uneingeschränkt vernetzt bleiben könnt“, heißt es auf der Unternehmens-Webseite.

DIESE Bedingung gibt es

Allerdings richtet sich das Angebot nicht grundsätzlich an alle. An der „Dankeschön“-Aktion können nur die Menschen teilnehmen, die bereits einen laufenden Vodafone-Mobilfunkvertrag haben.

In diesem Fall können Kunden ein Formular ausfüllen und können nach Bestätigung das Datenvolumen für 28 bzw. 30 Tage nutzen – ob der Antragsteller wirklich in einem systemrelevanten Beruf tätig ist, wird von Vodafone nicht überprüft. Das „Dankeschön“ wird also auf Vertrauensbasis ausgestellt.

Die Laufzeit richtet sich nach dem aktuellen Tarif. Die teilnehmenden Verträge sowie das Antragsformular findest du hier. (kv)