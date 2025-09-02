Vodafone stellt Glasfasernetz um – Millionen Kunden müssen jetzt handeln

Vodafone startete eine umfangreiche Umstellung im Kabelglasfasernetz, die für 8,6 Millionen TV-Haushalte Folgen hat. Durch das Neubündeln von Frequenzen sollen höhere Internetgeschwindigkeiten erreicht werden. Kunden müssen je nach Gerät teilweise ihre TV-Sender neu einstellen. Die Maßnahme betrifft 400 Städte und läuft bis Mitte 2026.

Vodafone erleichtert Umstellung mit neuem Standard

Moderne Empfangsgeräte unterstützen den neuen NorDig-LCN-Standard und passen sich automatisch an die Änderungen an. „In vielen Haushalten gehört ab jetzt der manuelle Sendersuchlauf am Tag danach der Vergangenheit an“, so Tanja Richter von Vodafone. Bei älteren Geräten bleibt jedoch ein manueller Suchlauf notwendig.

Während der nächtlichen Umschaltungen empfiehlt Vodafone, Geräte und Router nicht vom Stromnetz zu trennen. Nach der Umstellung sollten Nutzer prüfen, ob Sendungen korrekt empfangen werden. Außerdem kann es erforderlich sein, Favoritenlisten anzupassen und Aufnahmen neu zu programmieren. Die Kunden werden vorab per Brief und E-Mail benachrichtigt.

Mit der Maßnahme führt Vodafone ein einheitliches Frequenzspektrum ein. Dieser Schritt soll Leistungen für Internet, Fernsehen und Telefonie verbessern. In Städten wie Krefeld und Böblingen ist die technische Anpassung bereits abgeschlossen. Bisherige regionale Unterschiede bei TV- und Radiofrequenzen werden zukünftig der Vergangenheit angehören.

