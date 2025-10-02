Virus fordert drittes Todesopfer! SIE sind jetzt besonders in Gefahr

Das seltene Bornavirus sorgt in Bayern erneut für Schlagzeilen: Eine 57-jährige Person aus der Oberpfalz ist daran verstorben.

Was man über die Übertragung, Risiken und Vorsichtsmaßnahmen wissen sollte, liest du hier.

Vorsichtsmaßnahmen gegen das Virus

In Bayern ist eine 57-jährige Person in der Oberpfalz an dem seltenen Bornavirus verstorben. Es handelt sich um den dritten Todesfall in diesem Jahr, wie das Landratsamt in Tirschenreuth mitteilte. Details zur erkrankten Person wurden nicht bekannt gegeben. Gesundheitsbehörden untersuchen laut „sz.de“ derzeit die genauen Ursachen und Zusammenhänge.

Das Bornavirus, auch BoDV-1 genannt, ist seit Jahrhunderten als Tierseuche bekannt und wurde erst 2018 als Ursache schwerer Gehirnentzündungen bei Menschen identifiziert. Die Übertragung erfolgt durch Feldspitzmäuse, die den Erreger über Speichel, Urin oder Kot verbreiten, ohne selbst zu erkranken. Das Virus kann verschiedene Tierarten wie Pferde und Schafe krank machen.

Virus in Bayern: Ein wachsendes Risiko

Experten raten, Feldspitzmäuse von Wohnbereichen fernzuhalten und kein Tierfutter im Freien zu lagern. Tote Mäuse sollten mit Gummihandschuhen und Maske entsorgt werden. Katzen, die Mäuse einschleppen, könnten das Virus indirekt verbreiten. Durch präventive Maßnahmen sollen Infektionen bei Menschen vermieden werden.

Seit 2018 sind Fälle von Bornavirus-Infektionen bei Menschen dokumentiert, doch das Wissen dazu bleibt begrenzt. Der dritte Todesfall innerhalb eines Jahres zeigt, dass weiterhin umfassende Forschung und Aufklärungsarbeit notwendig sind, um das Risiko für Mensch und Tier zu minimieren. Die Behörden in Bayern bleiben wachsam und rufen zur Vorsicht auf.