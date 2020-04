Virus: Forscher machen schreckliche Entdeckung – und fürchten neue Krankheit

Forscher haben wahrscheinlich ein neues Virus entdeckt. Nein, diesmal geht es ausnahmsweise nicht um das Coronavirus. Dieses Virus versetzt Experten aber trotzdem in Aufruhr.

Alarm schlägt der Naturschutzbund Deutschland (Nabu). In letzter Zeit sollen ungewöhnlich viele tote Vögel gemeldet worden sein. Eine neue Vogelgrippe? Betroffen sind vor allem Blaumeisen. Das vermeintlich neue Virus macht aber auch nicht vor Kohlmeisen und anderen kleinen Singvögel Halt.

Virus: Gibt es eine neue Vogelkrankheit?

„Erste Fälle wurden uns bereits Mitte März aus Rheinhessen in Rheinland-Pfalz gemeldet. Betroffen ist bisher vor allem der Streifen vom Westerwald in Rheinland-Pfalz über Mittelhessen bis ins westliche Thüringen“, sagt Nabu-Vogelschutzexperte Marius Adrion.

Es wurden vermehrt tote Blaumeisen gefunden. Ist ein Virus schuld? Foto: imago images / blickwinkel

Insgesamt 150 tote Tiere wurden bisher verzeichnet. Das Virus sorgt dafür, dass Augen, Schnabel und Federn der Vögel verklebt sind. Außerdem erkenne man kranke Tiere daran, dass sie „apathisch und aufgeplustert auf dem Boden sitzen und nicht vor Menschen fliehen“.

Diese Symptome passen laut den Experten zu keinem anderen bekannten Virus. Solltest du eine Blaumeise oder anderen Vogel mit diesen Symptomen entdecken, rät der Nabu dazu kein Futter und Wasser dort hinzustellen.

Virus: Tote Vögel melden

Denn meist wurden kranke Tiere an Fütterungsstellen gefunden. So soll verhindert werden, dass sich weitere Tiere mit dem vermeintlich neuen Virus infizieren.

Der Nabu bittet außerdem darum, tote oder kranke Meisen zu melden und Fotos einzusenden. Wer ein gerade gestorbenes Tier findet, kann es auch unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen einsenden. Der Vogel sollte nicht berührt, im Eisfach verwahrt und anschließend luftdicht verpackt werden.

Nach Ostern können die Tiere, die vermutlich an dem Virus gestorben sind, an das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg oder nach vorheriger Rücksprache an das zuständige Kreisveterinäramt geschickt werden.

Weitere Infos findest du unter www.nabu.de/meisensterben. (ldi/dpa)