Experten schlagen Alarm! Gefährlicher Virus kommt immer näher – für Menschen tödlich

Zahlreiche Forscher schlagen nun Alarm: In Südfrankreich wurde nämlich das gefährliche Krim-Kongo-Fieber-Virus (CCHFV) bei Rindern und Wildtieren nachgewiesen.

Die Krankheit, die durch Zecken übertragen wird, kann für den Menschen tödlich enden – und breitet sich offenbar weiter nach Westen aus.

Virus-Ausbreitung durch Zecken – Forscher warnen

Übertragen wird das Virus dabei durch Zecken, genauer gesagt durch die sogenannte Hyalomma-Zecke – eine wärmeliebende Art, die bislang vor allem in Afrika, Asien und Südosteuropa verbreitet war. Doch jetzt ist sie auf dem Vormarsch Richtung Mitteleuropa.

Besonders betroffen sind offenbar Gegenden nahe der spanischen Grenze, wo auch schon menschliche Infektionen aufgetreten sind. Alarmierend ist auch, dass die Uni Montpellier in der Fachzeitschrift „PLOS ONE“ von einem „ernsten Problem für die öffentliche Gesundheit“ spricht.

Erste Exemplare bereits gesichtet

Ein zentraler Treiber der Verbreitung ist offenbar der Klimawandel, denn die wärmeliebende Hyalomma-Zecke breitet sich durch steigende Temperaturen immer weiter nach Norden aus. Außerdem steigt das Risiko laut den Forschern vor allem in offenen Landschaften und Nadelwäldern sowie bei älteren Tieren, die länger potenziellen Überträgern ausgesetzt sind.

Auch in Deutschland wurden bereits einzelne Exemplare gesichtet. Zwar sind hierzulande bislang keine Infektionen bekannt, doch die Forschenden warnen: Jedes Jahr werden laut Robert Koch-Institut (RKI) Millionen ihrer Larven und Nymphen durch Zugvögel nach Deutschland gebracht. Bisher blieb das Land zwar von CCHFV-Infektionen verschont – doch die Forscher sind sich einig: Die Gefahr wächst.

