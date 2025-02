Villach (Österreich): Mann sticht auf Passanten ein – 14-Jähriger stirbt

Dramatische und schockierende Szenen in der Stadt Villach in Österreich. Dort attackierte am Samstagnachmittag (15. Februar) plötzlich ein Mann mehrere Passanten. Bei dem Angriff kam tragischerweise ein 14-jähriger Jugendlicher ums Leben.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag (15. Februar) im Zentrum von Villach im südlichen Bundesland von Österreich, Kärnten. Wie die Polizei berichtet, hat in der Innenstadt ein Mann plötzlich auf mehrere Passanten eingestochen, was mehrere Verletzte und auch ein Todesopfer gefordert hat.

Villach: Ein Zeuge fuhr den mutmaßlichen Täter an

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 23 Jahre alten Mann. Laut den ersten Informationen der Polizei stammt dieser ursprünglich aus Syrien, aber besitzt eine Aufenthaltsberechtigung für Österreich. Wie „Welt“ berichtet, ist der Mann nach ersten Informationen vor der tragischen Tat in Villach polizeilich nicht in Erscheinung getreten.

Laut dem „Schweizer Fernsehen“ hat ein Augenzeuge, der die schockierende Tat beobachtet hat, den mutmaßlichen Tatverdächtigen angefahren, um diesen zu stoppen. Kurz danach konnte der mutmaßliche Tatverdächtige von der Polizei festgenommen werden.

Der mutmaßliche Täter befindet sich momentan im polizeilichen Gewahrsam. Da es vorerst unklar war, ob es sich um einen Einzeltäter handelte, fahndete die Polizei nach der Festnahme nach weiteren Tätern.

Vier Verletzte und ein Todesopfer

Bei dem tragischen Vorfall in Villach in Österreich wurden laut der „Kleine Zeitung“ fünf Passanten durch den Angriff verletzt. Laut aktuellen Informationen eines Polizeisprechers der Deutschen Presse-Agentur ist jedoch momentan nur noch die Rede von vier Verletzten.

Zudem gab es tragischerweise ein Todesopfer, es handelt sich um einen 14-jährigen Jugendlichen. Die Polizei ermittelt momentan den genauen Tathergang und die weiteren Hintergründe zu dem tragischen Vorfall in der Stadt Villach in Österreich. (mit dpa)