Video geht viral: Junge will sterben – was dann passiert, ist herzzereißend

„Ich möchte mir ein Messer ins Herz stechen“ – das sind die erschütternden Worte des neunjährigen Quaden aus Australien in einem Video, das jetzt viral geht.

Der neunjährige wurde mit Achondroplasie geboren. Anders gesagt: Er ist ein kleinwüchsig. Nahezu täglich wird er deswegen von seinen größeren Mitschülern gemobbt. Kurz darauf filmte ihn seine Mutter und veröffentlichte das nur schwer zu ertragende Video bei Facebook.

USA: Junge wird krass gemobbt – jetzt will er sterben

Gerade hatte Quaden wieder eine Mobbing-Attacke in der Schule durchgestanden, im Auto seiner Mutter brach er sofort in Tränen aus. Mama Yarraka kennt das bereits. Sie hat schon alles Denkbare versucht, um ihrem Sohn zu helfen. Ohne Erfolg, das Mobbing ging tagtäglich weiter.

Mit weit aufgerissenen Augen und tränennassem Gesicht wünscht sich der verzweifelte Quaden, kein Teil dieser Welt mehr zu sein. „Ich will sterben. Gib mir ein Messer, damit ich mich umbringen kann“, bittet er seine Mutter in dem Video.

Mitschüler quälen Neunjährigen

„Hier seht ihr, wie Mobbing einen Neunjährigen fertig macht“, sagt sie. „Ich will, dass alle Menschen wissen, welchen Effekt Mobbing hat. Könnt ihr also bitte eure Kinder, eure Familien, eure Freunde darüber aufklären? Diesen Effekt hat Mobbing auf einen Neunjährigen, der nichts weiter wünscht, als in der Schule etwas zu lernen und Spaß zu haben.“

Unmöglich für Quaden: „An jedem verdammten Tag passiert etwas anderes Schlimmes. Und ihr wundert euch darüber, wenn sich Kinder umbringen...“

Mehr als 18 Million Aufrufe und 350.000 Kommentare

Das ergreifende Video hat inzwischen mehr als 18 Millionen Aufrufe, über 350.000 Menschen hinterließen ermutigende Kommentare für Quaden. „Menschen sind fies. Zeig' ihnen, dass du ein Kämpfer bist und dass dir niemand etwas antun kann“, schreibt eine Frau.

Sie ist in prominenter Gesellschaft. Zahlreiche Stars aus dem Sport und aus der Filmbranche wandten sich persönlich an Quaden. „Du bist stärker, als du jetzt vielleicht weißt. Egal, was passiert, ich werde dein Freund sein“, sagt etwa Hugh Jackmann in einem Twitter-Video. „Leute, lasst uns freundlich zueinander sein. Mobbing ist nicht in Ordnung, Punkt. Das Leben ist auch so schon hart genug.“

Auch Jeffrey Dean Morgan („The Walking Dead“) ermutigte den Jungen: „Du hast eine Menge Freunde, auch wenn du sie bisher noch nicht getroffen hast. Aber wir sind hier für dich, und das sollst du wissen. Es wird auch wieder besser“, sagt der Schauspieler in einem Video.

Quaden darf mit Spielern ins Rugbystadion einlaufen

Damit nicht genug: Am Wochenende darf er mit den All Stars der International Rugby League (NRL) ins Stadion einlaufen.

Mit den starken Männern des Rugbyteams und Freunden wie Wolverine (gespielt von Hugh Jackmann) oder Negan (gespielt von Jeffrey Dean Morgan) im Rücken traut sich in Zukunft hoffentlich niemand mehr, fies zu Quaden zu sein. (vh)

>>Anmerkung der Redaktion<<

Zum Schutz der betroffenen Familien berichten wir normalerweise nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wer unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.