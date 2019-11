Bayern: Irres Video aufgetaucht! Junger Mann verzückt das Netz – weil er ausgerechnet DAS macht

In Bayern leistete ein Mann Hilfe am Straßenrand. (Symbolfoto)

Unverhofft kommt oft! So auch für einen Biber in Bayern.

Mit dieser Hilfe mitten in der Nacht hatte der Nager wohl kaum gerechnet. Ein Video, das unter anderem die „Passauer Neue Presse“ veröffentlicht hat, zeigt wie das Tier in einer Kleinstadt in Bayern die Straße überqueren wollte.

Mit dabei ein sehr, sehr langes Stück Holz, das sich das Tier aus einem Wald geholt hatte. Doch so richtig traute sich der Biber damit nicht weiter. Aber er bekam ja Hilfe.

Ein junger Mann war mit einer Gruppe Freunden im Auto unterwegs. Sie entdeckten den Biber am Straßenrand und fuhren zunächst weiter.

Bayern: Irres Video – „Das vergesse ich nicht"

„Weil wir Angst hatten, dass jemand den Biber überfährt", so erinnert sich einer der Männer gegenüber der PNP, fuhr die Gruppe zurück.

Der Nager war schon wieder im Unterholz verschwunden, kehrte aber dann mit seinem langen Stock zurück zur Straße.

Die Gruppe erkannte, wie sich das Tier mühte, den Stock zu tragen, weshalb einer von ihnen ausstieg und dem Biber zur Hilfe kam.

Der 19-Jährige wartete, bis das Tier ein Stück aus dem Unterholz gelaufen kam und nahm dann das hintere Ende des etwa drei bis vier Meter langen Astes. So half er dem Biber, sein Holz über die Straße zu tragen.

Video von irrer Helferaktion für Biber geht im Netz viral

Die Freunde blieben im Auto sitzen, filmten die Aktion und lachten sich schlapp. „Das vergesse ich nicht", sagt der 19-jährige gegenüber der „Passauer Neuen Presse“.

Das Video, das die Männer im Auto machten, geht seitdem in den sozialen Netzwerken viral. (jg)