Verkürzte Sommerferien: Ein schlechter Aprilscherz sorgte am Mittwoch für einen Riesenwirbel. (Symbolbild)

Verkürzte Sommerferien? Dieser schlechte Aprilscherz sorgt in Coronakrise für Riesenwirbel

Zum 1. April lassen sich Menschen die komischsten Scherze einfallen. In diesem Jahr stand vermutlich der eine oder andere Aprilscherz in Verbindung mit dem Coronavirus, wobei da auch Vorsicht geboten ist.

Ein schlechter Aprilscherz über verkürzte Sommerferien in Bayern hat jetzt nämlich für einen Riesenwirbel gesorgt.

Verkürzte Sommerferien: Schlechter Aprilscherz in Coronakrise löst Riesenwirbel aus

Eigentlich wollte ein Mann aus München den 1. April bloß nutzen, um seinen Kinder mit einem Aprilscherz einen Schrecken einzujagen. Stattdessen löste er jedoch einen Riesenwirbel aus.

Er hielt seinen Kindern am Mittwoch eine vermeintliche Meldung von dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ vor die Augen, in der es hieß: „Bayern beschließt Kürzung der Sommerferien“. Demnach habe sich der Kultusminister zusammen mit der Staatsregierung auf verkürzte Sommerferien in Bayern wegen des durch das Coronavirus ausgefallenen Unterrichts geeinigt.

Seine Tochter habe der Meldung nicht geglaubt, sein Sohn machte allerdings ein Foto von der angeblichen Nachrichtenseite und schickte es in die Whatsapp-Gruppe seiner Schulklasse. Daraufhin verbreitete sich das Bild mit der Meldung wie ein Lauffeuer.

Doch plötzlich meldete sich „Der Spiegel“ zu Wort und stellte klar, dass die Nachricht nie auf seiner Seite gestanden habe. Vielmehr sollte es sich um eine verfälschte Kopie seiner Webseite handeln.

Politik verärgert über Aprilscherz

Und der Wirbel schlug noch größere Wellen, erreichte schließlich die Landespolitik. Bayerns Kultusminister Michael Piazolo zeigte sich keineswegs begeistert und sagte: „Derartige missglückte Aprilscherze mitten in der Corona-Krise sorgen nur für Unruhe und Verunsicherung.“ So würden die Ferien regulär am 30. Juli beginnen.

Der Familienvater aus München war erstaunt, was er mit seinem schlechten Aprilscherz ausgelöst hatte. Er sagte anschließend. „Den Gag für meine Kinder bereue ich nicht, aber die Auswirkungen.“ Deshalb entschuldigte sich der Mann noch auf Twitter für die Aktion. (dpa mit nk)