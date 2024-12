Verkehr: Neue Tankstellen-Pflicht im Anmarsch – Autofahrer staunen nicht schlecht

Wer am Verkehr ohne Probleme teilnehmen will, muss sich mit den Regularien bestens auskennen. Denn sonst drohen Autofahrern und Fahrern anderer fahrbaren Untersätze schnell Ärger mit dem Ordnungsamt und der Polizei.

Eine neue Tankstellen-Pflicht nimmt jetzt aber vor allem die Betreiber in die Zange. Was auf sie zukommt, lässt auch Autofahrer im Verkehr nicht schlecht staunen – und manche sogar jubeln!

Verkehr: Neue Tankstellen-Pflicht kommt

Wieder einmal gibt ein neuer Gesetzesentwurf den Anlass zur Änderung. Und der lässt jetzt Tankstellen-Betreiber stöhnen. Denn Aral, Shell und andere Anbieter werden jetzt zu einer nicht ganz neuen Serviceleistung verpflichtet. Diese betrifft die immer mehr im Verkehr genutzten Elektroautos.

Denn für viele E-Auto-Besitzer ist es immer noch bittere Realität, dass sie auf die Schnelle oft keine Ladesäule finden. Mit Stand vom 1. Juli 2024 sind 1,52 Millionen E-Autos derzeit in Deutschland unterwegs. Aus Sicht der Bundesregierung gibt es aber nicht genug Schnellladesäulen in Deutschland. Deshalb sollen die Tankstellen aufrüsten.

DANN ist es so weit

Besonders bei großen Ketten sollen deshalb mehr Schnellladesäulen für Elektroautos entstehen. Eine entsprechende Gesetzesänderung hatte das Bundeskabinett bereits auf den Weg gebracht. Diese würde mindestens ein Dutzend Unternehmen, die eine Tankstelle betreiben, in die Pflicht nehmen.

Diese müssten in Konsequenz laut der „Tagesschau“ mindestens eine frei und für alle zugängliche Schnellladesäule mit einer Leistung von mindestens 150 Kilowatt betreiben. Dadurch soll Autofahrern mehr Anreiz geboten werden, in ein E-Auto zu investieren. Doch bis es so weit ist, bleibt Tankstellen-Betreibern noch etwas Zeit. Erst ab dem 1. Januar 2028 sind sie zum Betrieb einer E-Säule verpflichtet.

