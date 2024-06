Verkehr: Dieses Accessoire tragen viele Autofahrer – doch es kann dir zum Verhängnis werden

Wer schon einmal bei tiefstehender Sonne, zum Beispiel nach Feierabend, mit dem Auto im Verkehr unterwegs war, weiß: Das kann richtig blenden. Unter Umständen blenden die Sonnenstrahlen so stark, dass man als Autofahrer kaum noch etwas erkennen kann. Zum Glück gibt es zum einen die Sonnenblenden, die man herunterklappen kann. Zum anderen haben die meisten Autofahrer immer eine Sonnenbrille griffbereit.

Schließlich ist die Sonnenbrille nicht nur ein modisches Accessoire, sondern schützt auch vor Blendung. Doch nicht jede Sonnenbrille ist für das Tragen im Auto geeignet, wie der ADAC warnt.

Verkehr: Vorsicht bei Sonnenbrille im Auto

Wichtig ist vor allem, dass die Sonnenbrille nicht zu stark getönt ist. Je nach Tönung der Gläser werden Sonnenbrillen in verschiedene Blendschutzkategorien eingeteilt. Die Skala reicht von 0 bis 4, je höher die Zahl, desto dunkler. Brillen der Kategorie 4 sind laut ADAC für den Straßenverkehr absolut ungeeignet.

Für die Erkennbarkeit von Ampeln und Blaulicht im Verkehr spielt auch die Farbe der Brillengläser eine wichtige Rolle. Braun oder grau getönte Gläser verfälschen den Farbeindruck in der Regel am wenigsten. Professor Bernhard Lachenmayr, Facharzt für Augenheilkunde und Mitglied des ADAC Ärztekollegiums, rät zudem dringend davon ab, beim Autofahren so genannte Gelbfilterbrillen zu tragen.

Entspiegelte Gläser

Um störende Lichtreflexe und Blendungen zu reduzieren, sollte beim Autofahren darauf geachtet werden, nur Sonnenbrillen mit entspiegelten Gläsern zu tragen. Generell ist es außerdem wichtig, dass das Gesichtsfeld durch die Sonnenbrille nicht eingeschränkt wird – sowohl die Fassung als auch die Bügel sollten so schmal wie möglich sein.

Stellt ein Polizist bei einer Verkehrskontrolle fest, dass die Sonnenbrille nicht zum Autofahren geeignet ist, droht laut „Bußgeldkatalog.org“ ein Verwarnungsgeld von 10 Euro wegen Fahrlässigkeit. Die zehn Euro sind zu verschmerzen, nicht aber die Gefahr, die durch die falsche Brille entsteht, wenn man plötzlich im Verkehr auf den Straßen nichts mehr sieht.