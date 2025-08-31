Neues Verkehrsschild: Du kannst es nur auf DIESER Autobahn sehen

Der Umgang mit Tempolimits auf Autobahnen sorgt europaweit für Diskussionen. Während einige Länder Grenzwerte senken, gehen andere den entgegengesetzten Weg.

Tschechien wagt nun ein Experiment, das die Debatte über Geschwindigkeit und Verkehrssicherheit neu entfacht. Mit flexiblen Tempolimits will das Land moderne Ansätze in seinem Verkehrssystem testen und optimieren.

Neuer Testbetrieb für höheren Autobahnverkehr

Tschechien plant, das Tempolimit auf Autobahnen von 130 km/h auf 150 km/h zu erhöhen. Ein Pilotversuch dazu startet auf der Autobahn 3 zwischen Prag und Linz. Dort wurden Wechselverkehrszeichen auf einem 50 Kilometer langen Abschnitt installiert. Der Testbetrieb soll Ende September beginnen, wie die Straßen- und Autobahnverwaltung mitteilte.

Die Anpassung betrifft den Abschnitt zwischen Tabor und Budweis. Bei gutem Wetter und wenig Verkehr dürfen 150 km/h gefahren werden. Bei Regen oder Winterwetter wird das Tempolimit elektronisch auf 130 km/h gesenkt. Das Pilotprojekt zeigt, wie Tempolimits flexibler gestaltet werden können, abhängig von den jeweiligen Verkehrsbedingungen.

Viel Geld für neues Verkehrszeichen

Wie „Bild“ berichtet, investiert Tschechien 2,2 Millionen Euro in 42 Wechselverkehrszeichen. Geplant ist, das Konzept auch auf andere Strecken auszuweiten, etwa auf der Autobahn 1 Richtung Ostrava. Auch die A 11 bei Hradec Králové steht laut der Autobahnverwaltung im Fokus. Das Pilotprojekt ist Teil größerer Investitionen in den tschechischen Verkehr.

Österreich testete zwischen 2018 und 2020 auf der A1 ein höheres Tempolimit. Im Abschnitt zwischen Wien und Salzburg durften Autofahrer streckenweise statt 130 km/h bis zu 140 km/h fahren. Der Versuch wurde jedoch gestoppt, da die damalige Klimaministerin Leonore Gewessler auf den erhöhten CO₂-Ausstoß hinwies und den Test nicht fortsetzte.

