Verkehr: Neue Pflicht für Autofahrer! Diese Box muss in jedem Wagen sein

Autofahrer haben im Straßenverkehr so einiges zu beachten. Neben den herkömmlichen Regeln wie Links-vor-Rechts muss auch der Wagen bestens ausgestattet sein. Wer beispielsweise einen abgelaufenen Verbandskasten bei sich hat, muss bei der Kontrolle mit einer Strafe rechnen.

Neben Erste-Hilfe-Set, Warndreieck und Co. müssen Lenker ab Juli 2024 aber noch an eine weitere Sache denken – denn sie ist ab dato Pflicht in jedem Fahrzeug.

Auch interessant: EM 2024: Wirbel um Gratis-Trikots! Verbraucherschützer warnen jetzt

Verkehr: Diese Neuheit soll für mehr Sicherheit sorgen

Was in Flugzeugen längst zum Inventar gehört, soll ab dem 1. Juli dieses Jahres auch in Autos zu finden sein – die Rede ist von der sogenannten Blackbox. Alle in der EU zugelassenen Neuwagen müssen über das kleine schwarze Kästchen verfügen. So wurde es in der EU-Verordnung 2019/2144 festgelegt.

Doch wofür ist die Blackbox überhaupt gut? Wie das Bundesverkehrsministerium berichtete, speichere das eingebaute Gerät Daten wie die Fahrzeuggeschwindigkeit, den Lenkwinkel oder auch das Bremsverhalten. Die gesammelten Informationen können im Falle eines Unfalls mit speziellen Geräten ausgewertet und analysiert werden. Damit könne man auch in der Unfallforschung für bessere Sicherheitsassistenten sorgen.

Wie der „ADAC“ mitteilte, habe in erster Linie jedoch der Fahrer selbst die Verfügung über sämtliche Daten seines Fahrzeugs. Mit einer kleinen Einschränkung: „Um im Zusammenhang mit zivil- oder strafrechtlichen Verfahren zu erfahren, wie es zu einem Unfall kam, kann ein Gericht oder die Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen beauftragen, die Daten […] auszulesen.“

Mehr News:

Wer sich erst kürzlich ein neues Auto zugelegt hat, könnte sogar schon über eine der Blackboxen verfügen. Laut der Verordnung müssen Hersteller das Gerät nämlich bereits seit Mitte 2022 in den neuen Modellen verbauen.