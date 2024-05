Verkehr: Mit diesem einfachen Trick sparst du im Pfingsturlaub viel Geld – ihn kennen nur die Wenigsten

Das verlängerte Pfingstwochenende steht vor der Tür. Bis Montag (20. Mai) haben viele Arbeitnehmer in Deutschland auch in diesem Jahr wieder frei. Für viele Grund genug, die geschenkten drei Tage für einen kurzen Urlaub zu nutzen.

Wer über ein Auto verfügt und den dichten Verkehr über Pfingsten nicht scheut, für den lohnt sich ein Ausflug in eines unserer Nachbarländer. Während es wohl viele Touristen aus NRW in die nahegelegenen Niederlande oder nach Belgien zieht, ist bei süddeutschen Reiselustigen vor allem Österreich oder Italien für einen Kurztrip hoch im Kurs. Bei den aktuellen Spritpreisen wird der Verkehr aber schnell zur Nebensache.

Doch wir haben eine Lösung für dich parat, die dich beim Tanken bares Geld sparen lässt.

Verkehr: Hier tankt es sich am günstigsten

Während die Preise für Diesel derzeit bei 1,66 Euro und die für Benzin bei etwa 1,87 Euro liegen (mit Stand vom 13. Mai), sieht das in einigen unserer Nachbarländer ganz anders aus. Vor allem in Polen und Tschechien kommen Autofahrer richtig günstig weg. Hier sparen sie im Vergleich zu Deutschland bis zu 32 beziehungsweise 27 Cent pro Liter Benzin. Ähnlich sieht es auch beim Diesel aus.

Auch in Ungarn, Slowenien und Kroatien kann man über die deutschen Tankpreise nur mit dem Kopf schütteln. Hier sparen Urlauber bis zu 30 Cent pro Liter – auch über Pfingsten. Manchmal machen die Tankstellenbetreiber aber in den Ländern auch regionale Unterschiede. So zahlst du im Süden von Österreich laut „tz“ im ganzen Land am wenigsten für deinen Sprit (22 Cent pro Liter Benzin, 5 Cent pro Liter Diesel günstiger als in Deutschland). Aber auch wer sich ins Verkehrschaos stürzt und nach Luxemburg reist, dem sind die Tankgötter vor allem im Westen des Landes wohlgesonnen.

Verkehr: Diese Länder sollten Urlauber aktuell meiden

Doch nicht in all unseren Nachbarländern sind die Tankpreise deutlich niedriger. Schaut man etwa auf die Schweiz, Frankreich oder die Niederlande, so wird einem bei den Spritpreisen geradezu schwindelig, fallen diese doch deutlich höher als in Deutschland aus. Wer also in eines der Länder reist, sollte nach Möglichkeit vorab in einem der Transitländer nochmal den Tank voll auffüllen, um nicht in die teure Falle zu tappen.

Das bietet sich zum Beispiel für Touristen auf dem Weg nach Italien an. Zwar liegt der Spritpreis hier gerade mal 2 Cent über dem in Deutschland. Dennoch lässt sich bares Geld sparen, wenn vorher einmal in Österreich aufgetankt wird. Wer sich schon in den Pfingst-Verkehr gestürzt hat, der kann sich unterwegs die „ADAC Drive App“ runterladen. Diese zeigt nicht nur die günstigsten Tankstellen, sondern auch Ladestationen für E-Autos an.