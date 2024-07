Verkehr: Die Funktion im Auto kennt fast niemand – jedes Fahrzeug hat diesen Knopf

Wer mit seinem Fahrzeug im Straßenverkehr unterwegs ist, macht eines als erstes: Anschnallen. Seit dem Jahr 1976 gilt die Gurtpflicht, erst 1984 wurde sie auch auf den Rücksitzen eingeführt. Die Funktion des Sicherheitsgurtes dürfte jedem Autofahrer klar sein: Bei einem Unfall sorgt der Sicherheitsgurt dafür, dass die Insassen des Fahrzeugs nicht auf das Armaturenbrett oder in die Windschutzscheibe fliegen.

Doch am Gurt befindet sich auch ein kleiner Knopf, über den sich der eine oder andere sicherlich noch keine Gedanken gemacht hat. Der schwarze Knopf am Sicherheitsgurt fällt den meisten nicht direkt auf, aber auch er hat eine Funktion.

Wer in ein Auto einsteigt und sich anschnallt, tut dies in der Regel automatisch und in Sekundenschnelle. Schließlich setzt die Automobilindustrie selbst auf Schnelligkeit und Effizienz. Dazu dient auch der kleine schwarze Knopf in der Mitte des Gurtes. Er hat eine wichtige Funktion: Er sorgt dafür, dass die Schlosszunge des Gurtes beim An- und Abschnallen nicht verrutscht. Dadurch bleibt die Schnalle immer an der gleichen Stelle, verrutscht nicht auf dem Gurt und muss nicht gesucht werden.

Beifahrer hingegen haben oft eine Schlaufe anstelle des Gurtschlosses. Dies liegt daran, dass der Knopf nicht immer benutzt wird. Würde man hier einen ähnlichen Knopf anbringen, könnte er während der Fahrt anschlagen und klappern. Deshalb findet man hier stattdessen eine Schlaufe, die auch als „Entklapperungsschlaufe“ bezeichnet wird.

Fällt der Knopf ab oder fehlt er, wäre das kein Mangel, der bei der Hauptuntersuchung (HU) des Fahrzeugs negativ bewertet würde, so „Merkur“. Ersatzknöpfe gibt es für wenige Euro im Internet oder im Fachhandel. Wer den Knopf selbst austauschen möchte, muss nur darauf achten, dass er an der gleichen Stelle wie der alte Knopf angebracht wird. Nur so ist gewährleistet, dass die Schlosszunge nicht verrutscht. Ein kleiner, unscheinbarer Knopf mit wichtiger Funktion!