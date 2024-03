Verkehr: Wichtiger Wechsel steht an! Autofahrern bleibt nicht mehr viel Zeit

Nur noch wenige Tage, dann ist auch der kalendarische Frühlingsanfang offiziell da. Und damit gehen auch in Sachen Verkehr einige Änderungen einher, die Autofahrer unbedingt beachten sollten.

Erst kürzlich machte die EU offiziell, dass Rückfahr-Assistenten ab Juli 2024 für jeden Autofahrer verpflichtend werden. Die sollen „Zusammenstöße mit hinter dem Fahrzeug befindlichen Personen und Objekten“ verhindern (wir berichteten). Doch jetzt steht eine wichtige Änderung zeitnah ins Haus, die im Verkehr unerlässlich ist.

Verkehr: Autofahrer müssen sich beeilen

Denn Frühjahrszeit ist bekanntlich auch Zeit dafür, deinen Wagen mal wieder einem gründlichen Check zu unterziehen. Gerade im Winter hat dein Auto dank Schnee, Eis, Streusalz und Co. auf den Straßen nämlich viel mehr zu arbeiten – und das hinterlässt auch seine Spuren.

Getreu dem Frühjahrsputz zu Hause solltest du also auch dein Auto erst mal einer gründlichen Wäsche unterziehen, damit du dir einen guten Eindruck vom Zustand der Karosserie, des Lacks und der Scheiben verschaffen kannst. Eines solltest du dabei auch nicht vergessen.

Denn der Frühling ist bekanntlich auch die Zeit, wieder deine Reifen zu wechseln. Getreu dem Motto „Von O bis O“, also von Oktober bis Ostern, steht mit den nahenden Ferien auch ein wichtiger Wechsel bevor: Winterreifen weg – Sommerreifen drauf!

Und den sollten Autofahrer nicht auf die lange Bank schieben. Wer von der Polizei mit Winterreifen im Verkehr erwischt wird, der kann sogar eine Strafe kassieren.

Füllstände nicht vergessen

Außerdem wichtig zu beachten: das Licht an deinem Fahrzeug. Denn über die dunklen Wintertage hinweg wurden deine Autolampen ganz schön beansprucht. Da kann es gut sein, dass die ein oder andere ihre Geist bereits aufgegeben hat. Doch wer sich auf den Straßen bei Nacht und Nebel unterwegs sein will, bringt das besser schnell in Ordnung.

Doch auf deiner Frühjahrs-Checkliste sollten auch die Füllstände vermerkt sein. Wie steht es um Öl, Kühl- und Bremsflüssigkeit sowie den Wasserstand deiner Scheibenwischanlage? Damit dein Auto dir während der Fahrt nicht plötzlich den Dienst versagt, solltest du auch das unbedingt auf dem Schirm haben. Wer sich selbst den Frühjahrs-Check nicht zutraut, kann natürlich auch einen Profi draufschauen lassen. Hauptsache, du bist am Ende wieder sicher im Verkehr unterwegs.