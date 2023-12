Verkehr: Geschwindigkeits-Hammer – deutsche Autofahrer hören ganz genau hin

Autofahrer sollten jetzt besser weiterlesen, denn: Es gibt eine Verkehrs-Änderung, die auch dich betreffen könnte – zumindest, wenn du in nächster Zeit eine Fahrt in eines unserer Nachbarländer geplant hast.

Wer in nächster Zeit plant, am Verkehr in Frankreich teilzunehmen, der sollte das unbedingt wissen: Unser Nachbarland ändert schon bald seine Strafen in Sachen Tempolimit.

Verkehr: Frankreich gilt als besonders streng bei Verstößen

Frankreich ist ein beliebtes Urlaubsland bei zahlreichen Deutschen. Immerhin ist der Ort gut mit dem Auto zu erreichen. Doch andere Länder, andere Sitten und auch Regeln. Wie das Online-Portal „Watson.de“ berichtet, gilt Frankreich in Sachen Straßenverkehrsverstöße eigentlich als sehr streng.

Wer zu schnell fährt, dem drohen hohe Geldstrafen sowie ein symbolischer Punktabzug für jeden Verstoß. Während bei uns in Deutschland die bekannten „Punkte in Flensburg“ gesammelt werden, werden die Strafpunkte in Frankreich nicht summiert, sondern von einem bestehenden Kontingent abgezogen.

Doch Autofahrer können jetzt aufatmen. Wenn du ab 2024 in Frankreich weniger als 5 km/h zu schnell fährst, wird es keinen Punktabzug mehr geben – und das ist auch für deutsche Autofahrer eine Erleichterung, denn auch für sie gibt es im Ausland ein Punktekonto. Wenn alle zwölf Punkte verbraucht sind, erhält man Fahrverbot im gesamten Land!

Bei Geschwindigkeitsüberschreitungen über 5 km/h droht allerdings auch weiterhin ein Punktabzug, wie „watson.de“ schreibt. Ab 20 km/h über der Höchstgeschwindigkeit werden dir sogar zwei Punkte abgezogen! Am besten du hältst dich einfach an die vorgegebenen Tempolimits – so bist du auf der sicheren Seite.